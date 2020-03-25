Энергетика
РБКНефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом
Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией.
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Комиссар США по вопросам нефти надеется обсудить с Новаком стоимость энергоресурсов
Экономика сегоднявчера в 13:47
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