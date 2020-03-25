Энергетика

РБКРБКНефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом

Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией.
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Красная веснавчера в 16:07
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ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики

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Умерли два пожилых москвича с коронавирусом

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В Краснодарском крае разбился военный учебно-тренировочный самолет

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У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
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В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
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В ВОЗ назвали недостаточными меры по самоизоляции населения

По мнению главы ВОЗ, требуются более жесткие, и даже агрессивные меры по выявлению, изолированию и лечению зараженных.
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Физики измерили звуковое давление лопающегося мыльного пузыря

С помощью микрофонной решетки физикам удалось измерить звуковое давление лопающихся мыльных пузырей.
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
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За кокаин хоккеист Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев

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США отберут миллиард долларов у Павла Дурова

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