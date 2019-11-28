Энергетика

Вести.ФинансВести.ФинансНефтяники и Новак договорились о квотах ОПЕК+ на I квартал

Российские нефтяники на совещании в Минэнерго в четверг предложили сохранить действующие квоты по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ до марта и обсуждать продление уже после, заявил журналистам вице-президент "ЛУКОЙЛа" Равиль Маганов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Совещание в Минэнерго. Нефтяники предложили отложить вопрос о продлении ОПЕК+ до марта

ТАСС05:56

Россия может поднять вопрос об исключении газоконденсата из квот в ОПЕК+

News.ru26 ноября в 10:52

Нефтекомпании России решили дождаться окончания сделки ОПЕК+

Коммерсантъ04:33

Квоты ОПЕК+ российские производители обсудят 28 ноября

OilCapital.ru26 ноября в 11:06

РФ может пересмотреть учет конденсата в сделке ОПЕК+

Нефтегазовая вертикаль26 ноября в 10:06

Россия готовит расчеты, исключающие конденсат из квот ОПЕК+

РИА Новости02:35

Нефтяники России предложили отложить вопрос о продлении сделки ОПЕК+ до марта 2020 года

Газета.Ru04:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:19, Ашберн
Общество

Маткапитал разрешат тратить на новые цели

Авторы инициативы предлагают разрешить россиянам тратить маткапитал на строительство и реконструкцию жилых помещений на садовых земельных участках.
Sochi.com 04:19
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Здоровье

Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки

Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее, чем 28 ноября.
РБК 09:09
Автоспорт

Шварцман станет напарником Шумахера

Чемпион "Формулы 3" 2019 года Роберт Шварцман переходит в "Формулу 2". В 2020 году российский пилот продолжит выступать за команду PREMA Racing, а его напарником будет Мик Шумахер - сын семикратного чемпиона "Формулы 1" Михаэля Шумахера.
За рулем Кубань 07:08
Футбол

Умер бывший ассистент Хиддинка и Адвоката

Вербек работал ассистентом Гуса Хиддинка в сборной Южной Кореи на чемпионате мира 2002 года, а затем помогал Дику Адвокату в этой же команде на ЧМ-2006.
Sport24.ru 07:25
Футбол

Зенит — Лион 2:0

Спорт-Экспресс вчера в 14:46
Общество

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели на Новый год

Производственный календарь демонстрирует, что понедельник и вторник, 30 и 31 декабря 2019 года, для большинства жителей страны станут рабочими днями.
Что происходит 06:35
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Ruposters.ru вчера в 05:14
Космос

Ученые объяснили, почему области черных дыр ярко светятся

РИА Новости 06:33
Шоу-бизнес

Мадонна отменила три концерта из-за боли

Американская певица Мадонна объявила об отмене трех концертов в Бостоне из-за «непреодолимой боли».
Известия 07:45
Футбол

Игонин сравнил критиков Дзюбы с воронами

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказался по поводу критики в адрес нападающего Артема Дзюбы.
Матч ТВ 09:09
Общество

Райффайзенбанк устранил сбой с двойными списаниями со счетов

Райффайзенбанк отменил операции с повторным списанием, которые произошли из-за сбоя в работе кредитной организации, сам сбой устранён, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
РИА Новости 09:04
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК 07:49
Политика

Макрон призвал к прозрачному и требовательному диалогу с Россией

Французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом призвал выстроить прозрачный и требовательный диалог с Россией.
RT на русском 07:59
Армия и оружие

В России создали экспериментальный взвод «универсальных офицеров»

РИА Новости 06:11
Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова в последний момент отменила концерт в Мурманске

ГлобалМСК.ру вчера в 13:58
Единоборства

Стали известны гонорары Емельяненко и Кокляева за бой

Стали известны гонорары участников боя между бойцом ММА Александром Емельяненко и тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым.
Sport24.ru 09:10
Экономика

Повторится ли с рублем сценарий 2014 года

Волатильность основных мировых валют находится на многолетних минимумах, а евро к доллару и вовсе демонстрирует минимальные внутридневные колебания в своей истории.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия

На Урале рыбак-браконьер застрелил егеря и ранил его коллегу

Телеканал ОТВ 09:01
Политика

В Киеве озвучили вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в рамках работы по урегулированию конфликта в Донбассе состоится 9 декабря в Париже.
Известия 07:30
Общество

Театр.doc сообщил о полицейских проверках трех спектаклей

Полиция начала проверку трех спектаклей московского Театра.doc по жалобам граждан, сообщили в пресс-службе театра.
Интерфакс 08:49
Политика

«Нафтогаз» назвал «Газпрому» крайнюю дату заключения соглашения

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина и Россия должны заключить газовое соглашение до 13 декабря 2019 года.
Московский Комсомолец вчера в 06:29
Происшествия

Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

В деле о массовых беспорядках в Москве появился новый фигурант — 30-летний Сергей Суровцев.
Lenta.ru 06:32
Происшествия

В Москве нашли мертвым адвоката

В Москве нашли мертвым адвоката Дмитрия Разумовского, сообщает РЕН ТВ.
РБК 07:43
Общество

В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции

«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
РБК 07:59
Политика

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
ТАСС 07:24
Кино

Джон Бойега признал вину за утечку сценария последних «Звёздных войн»

RT на русском 08:14
Происшествия

В Петербурге и Москве эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

РБК 07:13
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери

Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Газета.Ru вчера в 09:06
Общество

СК: На ФСБ работала преступная частная военная компания

Следственный комитет России признал деятельность частной военной компании "Единые народные общинные товарищества".
Pravda.Ru 08:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное