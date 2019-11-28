Энергетика
Вести.ФинансНефтяники и Новак договорились о квотах ОПЕК+ на I квартал
Российские нефтяники на совещании в Минэнерго в четверг предложили сохранить действующие квоты по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ до марта и обсуждать продление уже после, заявил журналистам вице-президент "ЛУКОЙЛа" Равиль Маганов.
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Маткапитал разрешат тратить на новые цели
Авторы инициативы предлагают разрешить россиянам тратить маткапитал на строительство и реконструкцию жилых помещений на садовых земельных участках.
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Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее, чем 28 ноября.
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Чемпион "Формулы 3" 2019 года Роберт Шварцман переходит в "Формулу 2". В 2020 году российский пилот продолжит выступать за команду PREMA Racing, а его напарником будет Мик Шумахер - сын семикратного чемпиона "Формулы 1" Михаэля Шумахера.
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказался по поводу критики в адрес нападающего Артема Дзюбы.
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Стали известны гонорары Емельяненко и Кокляева за бой
Стали известны гонорары участников боя между бойцом ММА Александром Емельяненко и тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым.
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Волатильность основных мировых валют находится на многолетних минимумах, а евро к доллару и вовсе демонстрирует минимальные внутридневные колебания в своей истории.
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В Киеве озвучили вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в рамках работы по урегулированию конфликта в Донбассе состоится 9 декабря в Париже.
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Театр.doc сообщил о полицейских проверках трех спектаклей
Полиция начала проверку трех спектаклей московского Театра.doc по жалобам граждан, сообщили в пресс-службе театра.
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«Нафтогаз» назвал «Газпрому» крайнюю дату заключения соглашения
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина и Россия должны заключить газовое соглашение до 13 декабря 2019 года.
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В Москве нашли мертвым адвоката Дмитрия Разумовского, сообщает РЕН ТВ.
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«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
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Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
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Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
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СК: На ФСБ работала преступная частная военная компания
Следственный комитет России признал деятельность частной военной компании "Единые народные общинные товарищества".