Российские нефтяники на совещании в Минэнерго в четверг предложили сохранить действующие квоты по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ до марта и обсуждать продление уже после, заявил журналистам вице-президент "ЛУКОЙЛа" Равиль Маганов.

Нефтяники и Новак договорились о квотах ОПЕК+ на I квартал

Общество Маткапитал разрешат тратить на новые цели Авторы инициативы предлагают разрешить россиянам тратить маткапитал на строительство и реконструкцию жилых помещений на садовых земельных участках.

Автоспорт Шварцман станет напарником Шумахера Чемпион "Формулы 3" 2019 года Роберт Шварцман переходит в "Формулу 2". В 2020 году российский пилот продолжит выступать за команду PREMA Racing, а его напарником будет Мик Шумахер - сын семикратного чемпиона "Формулы 1" Михаэля Шумахера.

Футбол Умер бывший ассистент Хиддинка и Адвоката Вербек работал ассистентом Гуса Хиддинка в сборной Южной Кореи на чемпионате мира 2002 года, а затем помогал Дику Адвокату в этой же команде на ЧМ-2006.

Космос На МКС перестали работать все туалеты Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.

Футбол Игонин сравнил критиков Дзюбы с воронами Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказался по поводу критики в адрес нападающего Артема Дзюбы.

Общество Райффайзенбанк устранил сбой с двойными списаниями со счетов Райффайзенбанк отменил операции с повторным списанием, которые произошли из-за сбоя в работе кредитной организации, сам сбой устранён, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Политика Макрон призвал к прозрачному и требовательному диалогу с Россией Французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом призвал выстроить прозрачный и требовательный диалог с Россией.

Экономика Повторится ли с рублем сценарий 2014 года Волатильность основных мировых валют находится на многолетних минимумах, а евро к доллару и вовсе демонстрирует минимальные внутридневные колебания в своей истории.

Политика «Нафтогаз» назвал «Газпрому» крайнюю дату заключения соглашения Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина и Россия должны заключить газовое соглашение до 13 декабря 2019 года.

Общество В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции «На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).