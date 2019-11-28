Энергетика

Вести.ФинансВести.ФинансНефтяники и Новак договорились о квотах ОПЕК+ на I квартал

Российские нефтяники на совещании в Минэнерго в четверг предложили сохранить действующие квоты по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ до марта и обсуждать продление уже после, заявил журналистам вице-президент "ЛУКОЙЛа" Равиль Маганов.
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