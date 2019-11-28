Энергетика
Вести.ФинансНефтяники и Новак договорились о квотах ОПЕК+ на I квартал
Российские нефтяники на совещании в Минэнерго в четверг предложили сохранить действующие квоты по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ до марта и обсуждать продление уже после, заявил журналистам вице-президент "ЛУКОЙЛа" Равиль Маганов.
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Здоровье
В России увеличилось количество трансплантаций почки
В последние годы в России удалось добиться увеличения числа трансплантаций почки на 200 вмешательство ежегодно.
Музыка
Максим Фадеев признался, за кого из артистов пел сам
Накануне в "Крокус сити холле" состоялся сольный концерт Максима Фадеева, на котором выяснилось, за кого пел продюсер.
Общество
В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции
«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что предложение России о моратории на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД) сейчас принимать не следует.
Наука
Российские ученые создали уникальную систему передачи звука
В России создали уникальную систему передачи звука, которая представляет собой прозрачную пленку из тонкого слоя нанотрубок, пишут "Известия".
Здоровье
Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии
Годовалая девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Происшествия
В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика
В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика, по одной из версий, ребенок мог стать жертвой секты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Политика
«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине
Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Шоу-бизнес
Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»
Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Политика
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Шоу-бизнес
Аллегрова отменила выступление в Мурманске из-за холода
Кино
В Сеть выложили удаленные сцены из финального сезона «Игры престолов»
Вырезанные из финального сезона "Игры престолов" сцены появились в Youtube.
Политика
Замглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку
Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подала в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
НАТО утвердила новую формулу взносов в общий бюджет
Организация Североатлантического договора (НАТО) одобрила систему расходов в общий бюджет.
Кино
Сценарий «Звездных войн: Скайуокер. Восход» потерял Джон Бойега
Бойега оставил сценарий под кроватью в квартире, из которой собирался переехать.
Киберспорт
В Overwatch можно поиграть бесплатно целую неделю
Происшествия
В Петербурге три районных суда эвакуируют из-за угрозы минирования
Три районных суда Петербурга готовятся к эвакуации из-за писем с угрозами неизвестных о "минировании" и требованием вернуть 120 биткоинов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Происшествия
Российский турист утонул в Таиланде
В Таиланде погиб российский турист. Об этом сообщает интернет-издание The Phuket News.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря
Депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают сделать 31 декабря выходным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу одного из авторов — Ярослава Нилова.
Политика
Киев объявил об отказе Зеленского идти на уступки Путину
Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки российскому коллеге Владимиру Путину на саммите в «нормандском формате» в Париже.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Политика
Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому
Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели на Новый год
Производственный календарь демонстрирует, что понедельник и вторник, 30 и 31 декабря 2019 года, для большинства жителей страны станут рабочими днями.
Энергетика
Кабмин Украины обязался не повышать цену на газ для граждан
Если новый контракт с «Газпромом» не будет заключен, текущий отопительный сезон пройдет при фиксированной стоимости газа для населения, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Супергерл» пожаловалась на домашнее насилие
Звезда фантастического сериала "Супергерл" Мелисса Беноист пожаловалась на домашнее насилие со стороны ее бывшего возлюбленного.
Общество
Россияне считают, что интересы власти и общества сильно отличаются
Три четверти жителей страны (72%) говорят о несовпадении интересов власти и общества.