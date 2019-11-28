Энергетика
РИА НовостиНефтяники и Новак договорились о сохранении квот по ОПЕК+ на I квартал
Представители российских нефтекомпаний и глава Минэнерго РФ Александр Новак на встрече в четверг договорились о том, что РФ остается в ОПЕК+ с существующими квотами, в конце марта снова обсудят ситуацию, сообщил журналистам первый исполнительный вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов.
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Здоровье
Диетологи рассказали, в каком возрасте как нужно питаться
Общество
В Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем.
Политика
Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому
Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.
Музыка
Организаторы показали логотип «Евровидения-2020»
Европейский вещательный союз представил официальный логотип 65-го международного песенного конкурса «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая 2020 года.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России
Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Футбол
Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась на одну строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Новая версия опубликована на сайте организации.
Общество
Росстандарт назвал регионы с самым некачественным топливом
Росстандарт по итогам проверок в этом году создал карту качества топлива на АЗС страны, сообщает РИА Новости.
Транспорт
В Госдуме предложили ввести льготы для инвалидов на платных дорогах
Нилов напомнил, что такие знаки выдаются водителям-инвалидам или тем, кто перевозит детей-инвалидов, и что их обладатели уже могут безвозмездно пользоваться платными парковками.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Политика
«Нафтогаз» обвинил Германию в удушении Украины
Поддерживая строительство и запуск проекта «Северный поток — 2» Германия душит экономику Украины, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Авто
В России с налогового учета исчезло более четверти элитных авто
Согласно проведенному исследованию, количество автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб на налоговом учете РФ резко сократилось.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Происшествия
Мать убитой в Саратове девочки создала свой отряд по поиску пропавших
Жительница Саратова Елена Киселева, у которой убили 9-летнюю дочь Лизу, создала свой поисковый отряд под названием «Прорыв».
Общество
Мэр Кемерово назвал причину покупки новогодней елки за 18 млн рублей
Мэр Кемерово Илья Середюк объяснил, для чего городу понадобилось устанавливать на центральной площади новогоднюю елку стоимостью почти в 18 млн рублей.
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ
Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
Экономика
Как законы декабря изменят жизнь россиян
До уплаты налогов осталось пять дней До 2 декабря включительно россияне - физические лица - должны оплатить все имущественные налоги за 2018 год.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
Происшествия
Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник
Напомним, в начале ноября получила распространение информация о том, что одну из учениц унизили во время чаепития, не разрешив ей сидеть за общим столом.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Здоровье
Министр назвала средние зарплаты медработников в Саратовской области
Средняя зарплата врача в области, по данным министерства, превышает 50 тыс. руб.
Общество
Число изучающих русский язык в мире сократилось почти вдвое
Если в начале 1990-х русский язык изучало 74,6 млн человек, то к 2018 году их количество сократилось до 38,2 млн.
Политика
Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на парад Победы
Президент России Владимир Путин поддержал идею об участии военных из всех стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в параде Победы на Красной площади в 2020 году.
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Гаджеты
До Android 10 обновятся почти три десятка смартфонов Samsung
В общей сложности в обнародованном перечне устройств (см. ниже), для которых готовится прошивка Android 10 / One UI 2.0, значатся почти три десятка моделей.
Политика
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Фигурное катание
Фигурист Рогонов заявил, что пытался деньгами вернуть Астахову. Партнерша назвала это дезинформацией
Энергетика
СМИ узнали о планах России обсудить корректировку квот на встрече ОПЕК
Москва рассчитывает обсудить вопрос об изменении своих квот на добычу нефти, установленных в рамках ОПЕК.