с чего всё началось

При ценах ниже $50 за баррель добыча сланцевой нефти становится нерентабельной, один из крупных производителей США уже подал на банкротство. Американские производители сланцевой нефти начали лоббистскую кампанию за введение новых санкций против России и Саудовской Аравии.

Нефтяники из США предложили новые санкции против Эр-Рияда и Москвы

Общество Москвич уточнил иск к властям по ограничениям из-за коронавируса Житель столицы Дмитрий Кисиев, учтя недостатки своего иска к правительству Москвы из-за ограничений по коронавирусу, оставленного Мосгорсудом без движения, подал новый, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Экономика Быстрые платежи стали бесплатными для банков Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет - до 1 июля 2022 года.

Политика СМИ узнали о полной оплате Вашингтоном помощи из России Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский не исключил, что при необходимости российская сторона направит в США новые партии медицинской помощи.

Происшествия Суд запретил брату юмориста Незлобина выходить из дома Полевской городской суд сегодня запретил выходить из дома по ночам начальнику управления культуры города и брату юмориста из Comedy Club Максиму Незлобину.

Здоровье Украинский Минздрав спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в стране По последним данным, коронавирусом на Украине заразились 942 человек, 23 украинца скончались, 19 граждан одолели недуг и были выписаны из больниц.

Экономика Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

Наука Страшнее коронавируса: чем грозит жизнь без насекомых По разным оценкам, с учетом развивающихся технологий, биосфере без насекомых отводится от пятидесяти до ста лет, что с точки зрения эволюции означает моментальную смерть.

Религия В РПЦ допустили отмену многолюдных богослужений на Пасху Прихожане церкви, возможно, будут вынуждены лишь смотреть трансляцию главного пасхального богослужения в связи с ограничительными мерами по недопущению распространения коронавируса, предупредил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в прямом эфире портала Jesus-portal.ru.

Общество В Москве 3 млн человек продолжают ходить на работу Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу сообщил, что в столице в объявленные из-за пандемии коронавируса нерабочие дни около 3 млн человек продолжают ходить на работу.

Происшествия В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».

Экономика X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.

Энергетика Страны ОПЕК проведут переговоры по стабилизации стоимости нефти Участники Организации стран по экспорту нефти (ОПЕК+) 6 апреля проведут переговоры, направленные на стабилизацию стоимости нефти, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.

Здоровье Власти ряда регионов РФ начали сбор средств на борьбу с коронавирусом Власти ряда российских регионов открыли благотворительные счета для сбора пожертвований на борьбу с коронавирусом и предложил всем желающим профинансировать закупку медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Общество Часть предприятий Воронежской области возобновит работу Глава Воронежской области Александр Гусев анонсировал возобновление работы части предприятий и организаций, которые были вынужденны временно приостановить свою дельность в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Общество В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.