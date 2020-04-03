с чего всё началось

При ценах ниже $50 за баррель добыча сланцевой нефти становится нерентабельной, один из крупных производителей США уже подал на банкротство. Американские производители сланцевой нефти начали лоббистскую кампанию за введение новых санкций против России и Саудовской Аравии.

Нефтяники из США предложили новые санкции против Эр-Рияда и Москвы

Здоровье Власти ряда регионов РФ начали сбор средств на борьбу с коронавирусом Власти ряда российских регионов открыли благотворительные счета для сбора пожертвований на борьбу с коронавирусом и предложил всем желающим профинансировать закупку медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Происшествия В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».

Общество В Москве 3 млн человек продолжают ходить на работу Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу сообщил, что в столице в объявленные из-за пандемии коронавируса нерабочие дни около 3 млн человек продолжают ходить на работу.

Происшествия Суд запретил брату юмориста Незлобина выходить из дома Полевской городской суд сегодня запретил выходить из дома по ночам начальнику управления культуры города и брату юмориста из Comedy Club Максиму Незлобину.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Общество В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.

Транспорт РЖД отменяют поезда из-за падения спроса Из-за пандемии коронавируса РЖД с 7 апреля сокращают периодичность курсирования 37 поездов и отменяют 53 поезда.

Религия В РПЦ допустили отмену многолюдных богослужений на Пасху Прихожане церкви, возможно, будут вынуждены лишь смотреть трансляцию главного пасхального богослужения в связи с ограничительными мерами по недопущению распространения коронавируса, предупредил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в прямом эфире портала Jesus-portal.ru.