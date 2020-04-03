Общество

Газета.RuГазета.RuНефтяники из США предложили новые санкции против Эр-Рияда и Москвы

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При ценах ниже $50 за баррель добыча сланцевой нефти становится нерентабельной, один из крупных производителей США уже подал на банкротство. Американские производители сланцевой нефти начали лоббистскую кампанию за введение новых санкций против России и Саудовской Аравии.
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с чего всё началось
Американские производители сланцевой нефти начали масштабную лоббистскую кампанию, в числе прочего пытаясь убедить Белый дом ввести новые санкции против России и Саудовской Аравии и вынудить их снизить добычу, пишет Financial Times
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