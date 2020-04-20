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Происшествия На Украине из-за массовой драки полицейским пришлось открыть огонь Волноваха, Украина, 20 апреля 2020, 17:11 — REGNUM В оккупированной Украиной части Донбасса произошла массовая драка с участием почти ста человек, сообщает 20 апреля пресс-служба национальной полиции Украины.

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