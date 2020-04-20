Энергетика
РБКНефтяники начали продавать бензин в убыток
Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».
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В Марий Эл в марте средняя цена 1 л бензина марки АИ-95 составила 44,36 рубля, АИ-92 - 41,20
Волжская правда (г. Волжск)вчера в 16:02
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Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
Общество
В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом
Российская газета 16:49
Происшествия
На Украине из-за массовой драки полицейским пришлось открыть огонь
Волноваха, Украина, 20 апреля 2020, 17:11 — REGNUM В оккупированной Украиной части Донбасса произошла массовая драка с участием почти ста человек, сообщает 20 апреля пресс-служба национальной полиции Украины.
REGNUM 10:11
Общество
В России изменился перечень товаров первой необходимости
Сегодня, 20 апреля, правительство России внесло изменения в перечень товаров первой необходимости.
Горобзор.ру 09:37
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
Общество
Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями
Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа.
Pravda.Ru 11:34
Политика
Мурашко предложил подумать о модернизации системы здравоохранения
Ситуация с пандемией коронавируса позволяет сегодня подумать о модернизации российской системы здравоохранения, в том числе и для противодействия подобным вызовам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 10:46
Общество
Безработные ямальцы получат максимальное пособие
Жители Ямала получат максимальное пособие по безработице. Это относится к тем, кто потерял источник дохода начиная с марта.
ГТРК Ямал 10:01
Культура
Впервые за долгое время Меган Маркл появилась на телевидении
38-летняя Меган Маркл впервые появилась на телеэкранах после заявления о сложении королевских обязанностей.
Grazia 15:30
Общество
В Петербурге у курсантов академии выявили заражение коронавирусом
В Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:23
Происшествия
Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС.
Вести.Ru 06:47
Шоу-бизнес
Павел Прилучный впервые ответил на вопрос об избиении Муцениеце
Актер Павел Прилучный впервые ответил на вопрос подписчиков, который касался его личных отношений с женой Агатой Муцениеце.
Слово и Дело 18 апреля в 10:08
Авто
Новая Kia Optima получит длиннобазную версию
Седан KIA K5 нового поколения, известный в России под именем Optima, получит длиннобазную версию.
Автоновости дня 07:35
Происшествия
Начальник нижегородского УГИБДД Павел Ржевский уходит в отставку
Полковник полиции Павел Ржевский, возглавлявший областное Управление ГИБДД с июня 2014 года, подал рапорт о прекращении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел по достижению предельного возраста пребывания на службе.
Нижегородская Правда 05:17
Энергетика
Экономист оценил, как падение цен на нефть отразится на курсе рубля
Обрушение стоимости майского фьючерса на нефть марки WTI является следствием игр на «бумажном рынке» — к ценам на физическую нефть это не имеет отношения.
Пятый канал 15:42
Авто
Кроссовер Honda Breeze стал популярнее Honda CR-V
Автоновости дня вчера в 09:06
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Технологии
Композитор заявил, что почти не занимался сведением саундтрека DOOM Eternal
Пользователь thatACDCguy, представившийся инженером по сведению звука, проанализировал в Twitter качество работы, проведённой над саундтреком игры, и заявил, что в отличие от DOOM 2016 года все инструменты звучат на одной громкости и их трудно расслышать поодиночке.
News.ru 03:52
Авто
Volkswagen полностью рассекретил минивэн Viloran
Попытка реализовывать в Америке большие минивэны Volkswagen Routan, сделанные из модели Dodge Grand Caravan, закончилась провалом.
SpeedMe 17 апреля в 10:31
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Армия и оружие
Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской Хасеке
Российские и турецкие военные провели очередное совместное патрулирование в самой отдаленной провинции Сирии – Хасеке, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Взгляд.ру 15:08
Здоровье
Кадыров посетил больницу с зараженными коронавирусом
Сегодня Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров совместно с главой Парламента ЧР Магомедом Даудовым и министром здравоохранения Эльханом Сулеймановым в Грозном посетили больницу, оборудованную для лечения пациентов с коронавирусом .
РИА Карачаево-Черкесия 12:34
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16