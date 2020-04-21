Энергетика
РБКНефтяники начали продавать бензин в убыток
Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».
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Комментарии
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
Энергетика
Цена нефти WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению
Цена американской нефти марки WTI с поставкой в мае подорожала до 2,21 доллара за баррель, вернувшись к положительному значению, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 20:39
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ 16:41
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Общество
Страны ООН призвали обеспечить общедоступность вакцины от коронавируса
Все страны Генеральной Ассамблеи ООН выступили за общедоступность вакцины от коронавирусной инфекции и призвали отказаться от спекуляций на медикаментах, средствах личной защиты и медицинском оборудовании на фоне пандемии.
RT на русском 21:57
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Политика
Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в страну для сохранения рабочих мест американских граждан.
РИА Новости 22:17
Энергетика
Цена нефти марки WTI опустилась ниже $9 за баррель
Цена фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в мае опустилась ниже $9 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 12:29
Происшествия
В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 153 человек
Число выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки увеличилось на 28 человек и достигло 153, сообщает минздрав республики.
РИА Новости 22:34
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Общество
В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой
Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
Общество
Число зараженных коронавирусом превысило 60 человек в Забайкалье
В Забайкалье за прошедшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло на шесть.
Московский Комсомолец Чита 21:52
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Общество
Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году
8 % предложили присоединить майские праздники к январским каникулам 2021 года, передаёт «РИА Новости».
Сиб.фм 04:59
Общество
В Якутии увеличат пособие по безработице
Размер пособия по безработице для жителей Якутии, которые потеряли работу после 1 марта, увеличится в соответствии с районным коэффициентом.
ТАСС 17 апреля в 23:00
Общество
В Гражданском кодексе пропишут соседские права
В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Вести.Ru вчера в 22:12
Общество
Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
Общество
В Кремле рассказали, когда примут решение о дальнейшем режиме в России
Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим.
ProKazan.ru вчера в 07:31
Общество
В базу данных ФНС о гражданах не включат сведения о доходах
В регистр населения, который составляет налоговая служба России, не попадут сведения о доходах граждан.
BFM.ru 18 апреля в 09:10
Общество
В Якутии за сутки выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом
Якутск, 21 апреля 2020, 05:36 — REGNUM На утро 21 апреля в Якутии зарегистрировано 116 человек с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 22:36
Энергетика
Трамп отреагировал на падение стоимости нефти
Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI к окончанию торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник, 20 апреля, упала почти на 300%, опустившись до минус $37,63 за баррель.
Известия 20:08
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Общество
Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями
Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа.
Pravda.Ru 11:34
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК 17:19
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Наука
Коронавирус мог мутировать и стать опаснее
Самые опасные штаммы найдены в Китае, Италии и Испании. Эти же штаммы найдены в Нью-Йорке, который стал эпицентром заражения в США.
Мойка78 21:21
Экономика
Авиакомпания Virgin Australia перешла под внешнее управление
Канберра, 21 апреля 2020, 05:18 — REGNUM Авиакомпания Virgin Australia 21 апреля объявила о введении внешнего управления на фоне пандемии коронавируса.
REGNUM 22:18
Экономика
Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета 21:06