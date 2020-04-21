Энергетика

РБКРБКНефтяники начали продавать бензин в убыток

Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».
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Цена на бензин на российском оптовом рынке упала ниже себестоимости

Эхо Москвы22:04

Российский бензин стали продавать на бирже ниже себестоимости

Телеканал 360°22:00

В России рухнули цены на оптовом рынке бензина. Нефтяники работают в убыток

URA.Ru17:58

Нефтяники начали продавать бензин в убыток

РБК17:00
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Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
3,8K
Энергетика

Цена нефти WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению

Цена американской нефти марки WTI с поставкой в мае подорожала до 2,21 доллара за баррель, вернувшись к положительному значению, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 20:39
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ 16:41
3,3K
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
8,8K
Общество

Страны ООН призвали обеспечить общедоступность вакцины от коронавируса

Все страны Генеральной Ассамблеи ООН выступили за общедоступность вакцины от коронавирусной инфекции и призвали отказаться от спекуляций на медикаментах, средствах личной защиты и медицинском оборудовании на фоне пандемии.
RT на русском 21:57
11
Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
6
Политика

Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в страну для сохранения рабочих мест американских граждан.
РИА Новости 22:17
1
Энергетика

Цена нефти марки WTI опустилась ниже $9 за баррель

Цена фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в мае опустилась ниже $9 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 12:29
2,3K
Происшествия

В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 153 человек

Число выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки увеличилось на 28 человек и достигло 153, сообщает минздрав республики.
РИА Новости 22:34
96
Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
2,6K
Общество

В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой

Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
3,5K
Общество

Число зараженных коронавирусом превысило 60 человек в Забайкалье

В Забайкалье за прошедшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло на шесть.
Московский Комсомолец Чита 21:52
12
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
854
Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
498
Общество

Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
620
Общество

Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году

8 % предложили присоединить майские праздники к январским каникулам 2021 года, передаёт «РИА Новости».
Сиб.фм 04:59
8
Общество

В Якутии увеличат пособие по безработице

Размер пособия по безработице для жителей Якутии, которые потеряли работу после 1 марта, увеличится в соответствии с районным коэффициентом.
ТАСС 17 апреля в 23:00
2
Общество

В Гражданском кодексе пропишут соседские права

В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Вести.Ru вчера в 22:12
2,2K
Общество

Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
9
Общество

В Кремле рассказали, когда примут решение о дальнейшем режиме в России

Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим.
ProKazan.ru вчера в 07:31
3,9K
Общество

В базу данных ФНС о гражданах не включат сведения о доходах

В регистр населения, который составляет налоговая служба России, не попадут сведения о доходах граждан.
BFM.ru 18 апреля в 09:10
114
Общество

В Якутии за сутки выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом

Якутск, 21 апреля 2020, 05:36 — REGNUM На утро 21 апреля в Якутии зарегистрировано 116 человек с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 22:36
Энергетика

Трамп отреагировал на падение стоимости нефти

Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI к окончанию торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник, 20 апреля, упала почти на 300%, опустившись до минус $37,63 за баррель.
Известия 20:08
35
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
1,9K
Общество

Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями

Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа.
Pravda.Ru 11:34
9
Общество

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК 17:19
111
Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
1,1K
Наука

Коронавирус мог мутировать и стать опаснее

Самые опасные штаммы найдены в Китае, Италии и Испании. Эти же штаммы найдены в Нью-Йорке, который стал эпицентром заражения в США.
Мойка78 21:21
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Экономика

Авиакомпания Virgin Australia перешла под внешнее управление

Канберра, 21 апреля 2020, 05:18 — REGNUM Авиакомпания Virgin Australia 21 апреля объявила о введении внешнего управления на фоне пандемии коронавируса.
REGNUM 22:18
Экономика

Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций

Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета 21:06
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