Энергетика
Газета.RuНефтяники перенаправят экспорт топлива на внутренний рынок
Рекомендации предусматривают суммарный уровень производства на уровне июня 2019 года, то есть более 3,1 млн тонн в месяц, а также увеличение отгрузок на внутренний рынок с темпами, опережающими ожидаемый рост потребления.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Минэнерго: российские нефтяники переориентируются с экспорта на внутренний рынок
Коммерсантъвчера в 06:46
Минэнерго: производство бензина растет с опережением ожидаемого роста потребления
Вести.Ruвчера в 06:25
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Здоровье
Более 25 тысяч украинцев заразились коронавирусом
За сутки на Украине выявлено 588 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, в стране болеют COVID-19 25411 человек.
Телеканал 360° вчера в 04:51
Политика
Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:05
Армия и оружие
Танк «Армата» начали готовить на экспорт
Специалисты решают, какие элементы конструкции могут быть поставлены за рубеж, а что будет устанавливаться только на версию танка для российской армии, пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Российская газета 02:54
Здоровье
Диетолог назвала самый опасный суп
Самым опасным супом для сердечников, гипертоников и страдающих ожирением людей является солянка.
РЕН ТВ 00:07
Политика
Twitter заблокировал ролик команды Трампа о Флойде
Социальная сеть Twitter заблокировала видеоролик предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, посвященный памяти афроамериканца Джорджа Флойда, в связи с тем, что на него была подана жалоба о нарушении авторских прав, сообщает газета Hill.
РИА Новости 02:56
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Космос
SpaceX провела запуск Falcon 9 со спутниками Starlink
Ранее Falcon 9 был запущен 23 апреля также в мыса Канаверал. Он доставил на орбиту порядка 60 спутников Starlink.
МедиаКорСеть вчера в 05:30
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения
Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
BFM.ru 01:06
Политика
Минобороны согласовывает условия для российских объектов в Белоруссии
Вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на территории Белоруссии проходит процедуру внутригосударственного согласования, конечное решение будет принято белорусским правительством, заявили в министерстве обороны республики.
РИА Новости 02:55
Энергетика
Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
Общество
В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Юга России
Будущее России. Национальные проекты 03 июня в 09:34
Общество
Минкомсвязь России обновила график вывозных рейсов до 17 июня
Вечерняя Москва 01:48
Экономика
Миллиардеры в США разбогатели за время пандемии на 500 млрд долларов
На фоне потери почти 43 миллионами американцев своих рабочих мест, совокупное состояние американских миллиардеров за последние 11 недель, с момента начала пандемии коронавируса, увеличилось на 565 миллиардов долларов и достигло 3,51 триллиона.
Российская газета 00:07
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантинных мер из-за высокой смертности
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что смертность от коронавируса оказалась слишком высокой.
Gazeta.SPb 03 июня в 11:59
Происшествия
В Иркутске задержали похитителя партии защитных масок на 31 млн руб
Иркутск, 5 июня 2020, 08:23 — REGNUM В Иркутске арестован мужчина, похитивший знакомого предпринимателя и угрозами насилия заставивший его изменить адрес поставки медицинских масок на сумму 31 млн рублей с целью их хищения.
REGNUM 01:23
Общество
Владимир Соловьев избавился от соведущей Анны Шафран
Дни24 03 июня в 11:24
Шоу-бизнес
Принц Уильям попросил принца Гарри вернуться в Британию
Как рассказал инсайдер, знакомый с ситуацией, изданию Us Weekly, принц Уильям обратился к Гарри и предложил ему вернуться в Британию, где он смог бы вернуться к своей обычной, обеспеченной и безопасной жизни.
Bimru.ru вчера в 10:55
Общество
Сегодня жители России смогут увидеть полутеневое лунное затмение
Полутеневое затмение Луны смогут увидеть жители Европейской части России (кроме севера) и юго-запада Сибири.
Реальное время 03:13
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Общество
Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса
Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
Газета.Ru вчера в 15:14
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Хоккей
НХЛ представила формат плей-офф Кубка Стэнли и правила посева команд
Как ранее сообщалось, плей-офф будут предшествовать квалификационный турнир с сериями до трех побед между командами, занявшими в конференциях 5-12 места по проценту набранных очков, а также групповой этап с участием четырех лучших команд конференций для определения их посева в первом раунде плей-офф.
Bookmaker-ratings.ru 01:32
Шоу-бизнес
Сергей Романович из сериала «Ольга» стал отцом
RuNews24.ru вчера в 02:24
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и стала выглядеть моложе, чем шесть лет назад
Поклонники отметили, что с челкой певица выглядит даже моложе, чем на архивной фотографии.
Passion.ru вчера в 19:37
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Происшествия
57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае
За сутки у 57 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:26
Футбол
Форвард «Барселоны» Гризманн хочет завершить карьеру в США
Нападающий "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что планирует завершить свою карьеру в североамериканской футбольной лиге MLS.
Газета.Ru вчера в 23:41