Энергетика

ПРАЙМПРАЙМНефтяники попросят Путина не вводить налог на попутный нефтяной газ

Крупнейшие российские нефтяные компании намерены обратиться к президенту страны Владимиру Путину с критикой идеи Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа (ПНГ), следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости подготовленного письма, подлинность которого подтвердили в двух нефтекомпаниях.
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