Энергетика
RuNews24.ruНефтяники пожаловались Козаку на Министерство финансов
Ввести налог на добычу полезных ископаемых для ПНГ предложил Минфин, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета (600 млрд рублей за 10 лет) из-за льгот по НДПИ для Приобского месторождения «Роснефти» и «Газпром нефти».
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Также свое возражение высказала "Роснефть", а Ассоциация независимых нефтяных компаний "Ассонефть" написала соответствующее обращение вице-премьеру Дмитрию Козаку, главе Минэнерго Александру Новаку и главе ФАС Игорю Артемьеву.РИА Новости07 ноября в 19:35
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Крупные нефтяники попросят Путина не вводить налог на попутный нефтяной газ
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