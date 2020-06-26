Политика
РБКНефтяники в Ливии заявили о российских наемниках на месторождении
Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) сообщила о появлении на месторождении Шарара иностранных наемников, в том числе российских. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Инцидент произошел накануне, 25 июня, отмечает NOC.
Читать в источнике
Оценить65
с чего всё началось
"Национальная нефтяная корпорация глубоко обеспокоена присутствием наемников из России и других стран на месторождении аш-Шарара после того, как вечером 25 июня на его территорию вошла колонна автомобилей, и была проведена встреча с представителями охраны объекта", - говорится в заявлении NOC, опубликованном в пятницу.Интерфакс12:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 23:18, Ашберн
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
Общество
Во время голосования по Конституции жительница Омска выиграла квартиру
ИА Красная Весна 22:47
Армия и оружие
Россию обвинили в оплате убийств военных США в Афганистане
Российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании.
Lenta.ru 17:34
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:55
Экономика
Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на один процентный пункт
Сбербанк России снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на любые цели для физлиц с 12,9% до 11,9%, сообщает пресс-служба банка.
Российская газета вчера в 04:57
Авто
С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей
С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru 04:19
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн остался без штанов на дне рождения у Егора Крида
В числе гостей на дне рождения у Крида были такие знаменитости, как Наталья Рудова, Юлианна Караулова и 22-летний рэпер Алишер Моргенштерн, который пришел на вечеринку в сопровождении своей девушки.
Bimru.ru 07:53
Политика
Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию
В качестве базы для нового Основного закона Белоруссии Бабарико предлагает взять Конституцию 1994 года, очистив ее от масштабных изменений, усиливающих власть президента и внесенных в 1996 году.
РБК 10:43
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 13:24
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН 13:43
Гаджеты
OnePlus представила свой самый дешевый телевизор
Деловое.ТВ 11:20
Армия и оружие
Модернизированный истребитель «Супер-Сухой» испытают в 2022 году
Летом 2022 года начнутся испытания «Су-57 второго этапа» - истребителя пятого поколения, который военные и авиастроители называют «Супер-Сухой».
Подмосковье Сегодня 14:28
Армия и оружие
ВМС США назвали ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением
Командующий Военно-морскими силами Соединенных Штатов в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что установка ракет «Калибр» на ледоколы не является оборонительным шагом, а носит наступательный характер.
Военное дело 01:20
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс 16:36
Общество
Microsoft закроет большинство своих магазинов по всему миру
Компания Microsoft планирует закрыть большинство магазинов по всему миру в рамках изменения стратегии розничных продаж.
Телеканал RTVI 15:17
Наука
Обнаружены новые частицы у Солнца
В ядре Солнца происходит процесс сливания гелия с водородом при протон-протонной цепной реакции, которая в свою очередь является источником 99 процентов энергии Солнца.
Evo-rus.com вчера в 02:19
Происшествия
Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго
Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
Хоккей
«Спартак» сыграет на двух турнирах при подготовке к новому сезону КХЛ
Московский "Спартак" примет участие в двух предсезонных турнирах в рамках подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте КХЛ.
РИА Новости 06:31
Фигурное катание
Тутберидзе номинирована на звание лучшего тренера в мире
Подопечные Тутберидзе Алена Косторная и Александра Трусова (в прошлом сезоне тренером Трусовой была Тутберидзе, - прим.) номинированы на звание лучшего новичка прошедшего сезона вместе с Ю Ён из Южной Кореи.
МК-Спорт 12:32
Здоровье
Женщина не могла забеременеть и оказалась мужчиной
В Индии женщина долго пыталась забеременеть, но безрезультатно. Из-за начавшихся болей в животе ей пришлось обратиться к врачам.
Lenta.ru 23:06
Игры
Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077.
Общественная служба новостей вчера в 19:31
Политика
В Кремле ответили на протест Японии из-за исследований в Охотском море
Ранее японская сторона направила российской представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
RT на русском 06:06
Интернет
YouTube начал тестировать съемку 15-секундных видео через приложение
В видеосервисе YouTube появилась возможность записывать через мобильное приложение короткие видео продолжительностью 15 секунд.
Pravda.Ru 09:19
Общество
Деревня в Италии предлагает туристам бесплатное размещение
Власти итальянского региона Молизе предлагают туристам бесплатный отдых в деревушке Сан Джованни.
15-news.ru 15:27
Общество
Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
Список стран с действующими ограничениями по въезду в связи с пандемией COVID-19 опубликовал официальный портал Федерального агентства по туризму (Ростуризм).
РИА Новости 15:45