с чего всё началось

Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) сообщила о появлении на месторождении Шарара иностранных наемников, в том числе российских. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Инцидент произошел накануне, 25 июня, отмечает NOC.

Нефтяники в Ливии заявили о российских наемниках на месторождении

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