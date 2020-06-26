Политика

РБКРБКНефтяники в Ливии заявили о российских наемниках на месторождении

Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) сообщила о появлении на месторождении Шарара иностранных наемников, в том числе российских. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Инцидент произошел накануне, 25 июня, отмечает NOC.
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"Национальная нефтяная корпорация глубоко обеспокоена присутствием наемников из России и других стран на месторождении аш-Шарара после того, как вечером 25 июня на его территорию вошла колонна автомобилей, и была проведена встреча с представителями охраны объекта", - говорится
 в заявлении NOC, опубликованном в пятницу.
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