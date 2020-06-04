Российские нефтяные компании в июне существенно перенаправят экспортные объемы нефти на внутреннюю переработку, план производства бензинов в этом месяце составит более 3,1 млн тонн, сообщает Минэнерго по итогам совещания по топливному рынку.

Нефтяники в июне существенно перенаправят экспорт на внутренний рынок

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