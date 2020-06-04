Энергетика
ТАССНефтяники в июне существенно перенаправят экспорт на внутренний рынок
Российские нефтяные компании в июне существенно перенаправят экспортные объемы нефти на внутреннюю переработку, план производства бензинов в этом месяце составит более 3,1 млн тонн, сообщает Минэнерго по итогам совещания по топливному рынку.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 09:53, Ашберн
Технологии
«ВКонтакте» запустила «Клипы» — аналог TikTok
Фонтанка.Ру 06:30
Путешествия
Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи из-за новых правил
Туристы начали отказываться от забронированных путевок в Сочи из-за новых правил, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Алтапресс 02 июня в 12:29
Политика
Суд Киева разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Киев, 4 июня 2020, 14:54 — REGNUM Печерский районный суд Киева вынес решение, согласно которому экс-президента Украины Петра Порошенко могут принудительно доставить на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), сообщило 4 июня издание «Украинские новости».
REGNUM 07:54
Происшествия
Площадь загрязнения в Норильске составила 180 тысяч кв. м
Моя Москва.онлайн 00:59
Общество
Директор СГЭТ назвал протесты своих рабочих «политической провокацией»
Прохоров считает, что попытки навести порядок на предприятии путем оптимизации процессов, увольнения недобросовестных работников стали удачной почвой для того, чтобы извне дестабилизировать климат в СГЭТ.
Четвертая Власть 03:29
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30
Политика
Минобороны приступило к переброске в Забайкалье полевого госпиталя
RT на русском 07:52
Общество
Роспотребнадзор призвал не ждать единой вакцины от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ожидать появления единой вакцины против коронавируса не стоит.
Политсовет 07:07
Общество
Спикер Мосгордумы отказался подать в отставку из-за расследования ФБК
Позднее Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждалось, что Шапошников в декларациях, которые подавал ранее, не отразил то, что в 2018 году внес в уставной капитал своей компании 870 млн руб. Речь идет о деньгах, которые депутат в 2018 году перечислил на баланс ООО "Ваш консалтинг".
РБК 08:38
Здоровье
В Пермском крае выявили 51 новый случай коронавируса
51 новый случай коронавируса выявили в Пермском крае за сутки. Об этом рассказали в Центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
АиФ Пермь 03:38
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
РИА Новости 02 июня в 16:30
Экономика
Forbes: Россия лишилась 15% долларовых миллионеров
Forbes ссылается на данные Credit Suisse, согласно которым на конец 2019 года в России насчитывалось 246 тыс. долларовых миллионеров.
Коммерсантъ 09:25
Политика
Украина надеется на переговоры в Нормандском формате в 2020 году
Проведение в 2020 году очередного «нормандского саммита» уже анонсировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Live24 08:52
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр вчера в 07:48
Авто
Падение продаж новых автомобилей в России замедлилось в мае
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России упали в мае 2020 года на 51,8% в годовом сопоставлении (после обвала на 72,4% в апреле и роста на 4% в марте) до 63,033 тыс. единиц, подсчитали в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Росбалт 05:38
Общество
Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка
Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
Общество
Въезд в Северодвинск ограничат из-за коронавируса
Власти Архангельской области приняли решение ограничить с 6 июня въезд на территорию Северодвинска, сообщила пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 07:41
Политика
Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России
Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
РБК 06:16
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru 02 июня в 08:00
Политика
Пять регионов подали заявки на проведение электронного голосования
Заявки на проведение электронного дистанционного голосования по поправкам в конституцию подали пять регионов: Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
РИА Новости 09:38
Происшествия
На Московском шоссе фура устроила массовую аварию
На Московском шоссе в Рязани фура устроила массовую аварию.
МедиаРязань 08:08
Космос
К Земле подлетает потенциально опасный астероид
К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн 01 июня в 23:41
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Политика
РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
Кино
Бэйн может появиться в «Бэтмене» Мэтта Ривза
Popcornnews.ru 08:00
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с группой спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с мыса Канаверал в четверг, 4 марта, с группой спутников Starlink.
Известия 01:14
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Происшествия
Московского водителя лишили прав за «бесконтактное» ДТП
Водитель пытался оспорить решение мирового судьи, который лишил его прав на год и два месяца по статье об оставлении места ДТП.
РИА Новости 07:39
Шоу-бизнес
Победитель «Евровидения» Рыбак впервые рассказал о зависимости
Победитель песенного конкурса "Евровидение-2009" Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости от снотворного и антидепрессантов.
Газета.Ru 04:37
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков для посещения МФЦ
Жители Москвы теперь смогут оформить цифровой пропуск для посещения многофункциональных центров (МФЦ), следует из указа мэра города Сергея Собянина от 4 июня.
Ведомости 09:37