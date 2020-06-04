Российские нефтяные компании в июне существенно перенаправят экспортные объемы нефти на внутреннюю переработку, план производства бензинов в этом месяце составит более 3,1 млн тонн, сообщает Минэнерго по итогам совещания по топливному рынку.

Нефтяники в июне существенно перенаправят экспорт на внутренний рынок

Общество Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем» Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске. 309

Общество В Москве ввели новый тип пропусков для посещения МФЦ Жители Москвы теперь смогут оформить цифровой пропуск для посещения многофункциональных центров (МФЦ), следует из указа мэра города Сергея Собянина от 4 июня. 350

Общество В Мосгордуме проверят декларацию спикера о доходах На вопрос, почему 870 млн рублей никак не были отражены в депутатской декларации за 2018 год, хотя эти деньги были получены еще тогда, спикер ответил, что они есть в непубликуемой части декларации. 388

Политика В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24». 95

Общество В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования. 170

Здоровье В Тюменской области отменили самоизоляцию для приезжающих в регион Самоизоляция для приезжающих в Тюменскую область отменена, сообщила главный санитарный врач региона Галина Шарухо во время трансляции в официальном аккаунте областного оперативного штаба в социальной сети "ВКонтакте". 3

Общество Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. 1K

Армия и оружие Эксперт оценил возможность расстрела армией демонстраций в США Как отметил в разговоре с «МК» военный эксперт Олег Желтоножко, привлечение армии к подавлению митингов остается крайней мерой.

Происшествия Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. 272

Политика ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.

Политика Свердловские депутаты отказали в доверии Путину Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию. 268

Автоспорт Руководство «Формулы-1» обсуждает проведение двух гонок в Сочи Как пишет Auto Motor und Sport, обсуждается проведение двух гонок в Сочи.

Общество Карантинный режим в Краснодарском крае продлен до 21 июня Краевой оперативный штаб принял решение с 6 июня разрешить работу летним кафе и ресторанам с террасами и верандами при условии получения разрешения Роспотребнадзора со строгим соблюдением всех предписаний и требований и личной ответственности владельцев открываемых точек питания. 38

Гаджеты Intel останавливает выпуск процессоров Core X до конца года Новые процессоры Core X выпускать не планирует минимум до 2021 года и это ожидаемо, поскольку на текущий момент что-то новое в разработку привносить еще рано.

Общество Сотни паломников отправились в Великорецкий крестный ход Верующие приехали даже из других регионов Ежегодно в Кировской области с 3 по 8 июня проходит Великорецкий крестный ход. 137

Общество Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом. 77