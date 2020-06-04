Энергетика
ТАССНефтяники в июне существенно перенаправят экспорт на внутренний рынок
Российские нефтяные компании в июне существенно перенаправят экспортные объемы нефти на внутреннюю переработку, план производства бензинов в этом месяце составит более 3,1 млн тонн, сообщает Минэнерго по итогам совещания по топливному рынку.
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Общество
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Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о своём возвращении в Россию.
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Говорит Москва вчера в 02:53
Армия и оружие
Эксперт оценил возможность расстрела армией демонстраций в США
Как отметил в разговоре с «МК» военный эксперт Олег Желтоножко, привлечение армии к подавлению митингов остается крайней мерой.
Московский Комсомолец вчера в 12:01
Происшествия
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Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Политика
ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции
Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
Вести.Ru 09:42
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Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
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Общество
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Краевой оперативный штаб принял решение с 6 июня разрешить работу летним кафе и ресторанам с террасами и верандами при условии получения разрешения Роспотребнадзора со строгим соблюдением всех предписаний и требований и личной ответственности владельцев открываемых точек питания.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 06:45
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Intel останавливает выпуск процессоров Core X до конца года
Новые процессоры Core X выпускать не планирует минимум до 2021 года и это ожидаемо, поскольку на текущий момент что-то новое в разработку привносить еще рано.
NewInform 07:04
Общество
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Новый вариант вчера в 05:26
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Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск
Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом.
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Россияне могут вернуться к тому образу жизни, который был до пандемии, скорее всего, через год, заявил в интервью ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин.
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Авто
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В российском офисе компании Audi сообщили о старте продаж на новый универсал Audi A6 Avant.
Rusargument вчера в 08:36
Космос
В корабле Маска нашли российские детали
Городовой 01:56
Политика
Лукашенко отправил в отставку все правительство
Белорусский лидер Александр Лукашенко отправил правительство в отставку.
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