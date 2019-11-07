Против введения налога на добычу попутного нефтяного газа высказалось объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть», передаёт РБК.

Нефтяники высказались против налога на добычу попутного нефтяного газа

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