Энергетика
REGNUMНефтяники высказались против налога на добычу попутного нефтяного газа
Против введения налога на добычу попутного нефтяного газа высказалось объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть», передаёт РБК.
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Наука
Любители кофе могут вдвое снизить риск развития рака печени
Ранее ГЛАС сообщал, что риск рака молочной железы снижает употребление кофе.
ГЛАС.RU вчера в 14:18
Киберспорт
В Steam стартовали предзаказы Death Stranding за 3499 рублей
В Steam и Epic Games Store начался сбор предварительных заказов на Death Stranding за 3499 рублей — игра Хидео Кодзимы не станет временным эксклюзивом Epic Games Store, несмотря на слухи и предположения, но выйдет одновременно в обоих сервисах.
Игромания.ру 11:35
Космос
Астрономы РАН предложили выбрать имя для планетной системы HAT-P-3
Астрономы РАН предложили в рамках очередного голосования выбрать имя для недавно открытой планетной системы HAT-P-3.
Актуальные Новости 13:00
Общество
Пермскую квартиру кировского экс-губернатора Белых выставили на торги
Общественное телевидение России 14:38
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Авто
Фотографии обновленной Lada Vesta с вариатором появились в Сети
Как сообщает ToDay News Ufa, Lada Vesta получила связку бесступенчатой автоматической трансмиссии Jatco JF015E и двигателя Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Появились бескаркасные щётки стеклоочистителя, глянцевые боковые зеркала с электроприводом складывания, оригинальные двухцветные литые диски Lada XV Line и антенна в виде «акульего плавника».
ToDay News Ufa 02:25
Происшествия
Количество отравившихся сотрудников «Ленты» превысило 150 человек
Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, врачи диагностировали острую кишечную инфекцию у 155 сотрудников головного офиса компании: 54 человека обратились к врачам самостоятельно, ещё 101 был выявлен в ходе санитарно-эпидемических мероприятий.
78.ru 06 ноября в 09:28
Общество
Самолет с семьей россиянина Лисова на борту приземлился в Хабаровске
Самолет, на борту которого находится россиянин Денис Лисов, который в апреле вывез в Польшу своих детей, ранее помещенных органами ювенальной юстиции Швеции в приемную семью, утром в субботу приземлился в аэропорту Хабаровска, сообщается на онлайн-табло аэропорта.
ТАСС 18:20
Авто
Бюджетный кросс-вэн Renault Triber пользуется ажиотажным спросом
Для покупателей кроссовер представлен в четырех версиях, стоимость которых от 495 000 до 649 000 рупий, что в российском эквиваленте равно от 450 до 600 тысяч рублей.
Car.ru 09:47
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости 14:33
Здоровье
Волжское поколение миллениалов может лишиться работы
Сами термины миллениал и поколение Y подразумевают собой людей рожденных после 1981 года до 1996 год.
Блокнот Волжский 11:47
Общество
Подсчитано количество ведущих здоровый образ жизни россиян
Специалисты Росстата провели опрос, в рамках которого выяснили, сколько жителей России ведут здоровый образ жизни.
Город+ 02:20
Футбол
Глеб: «Мог перейти в ЦСКА. Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год»
Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год.
Sport24.ru 11:48
Общество
Скончался козел Тимур, друживший с тигром Амуром
В Приморском сафари-парке 5 ноября скончался козел Тимур, который в 2015 году не стал жертвой тигра Амура, добившись уважения последнего, сообщает пресс-служба заведения.
МР7.ру вчера в 23:32
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 10:59
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Космос
Так это шар. Астрономы утверждают, что нашли край Вселенной
ГТРК Южный Урал 06 ноября в 09:42
Экономика
WSJ узнала о планах Xerox купить HP
Преимущество присоединения к Xerox WSJ видит в том, что компания ожидает получение $2,3 млрд от продажи долей в совместных предприятиях с японской Fujifilm.
Интерфакс 06 ноября в 00:26
Происшествия
Кот спас малыша от падения с лестницы
Труд вчера в 05:58
Баскетбол
ЦСКА потерпел неожиданное поражение от АСВЕЛа в матче Евролиги
Поздней ночью 9 ноября мск во Франции завершился матч седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором АСВЕЛ принимал ЦСКА.
Чемпионат 16:59
Армия и оружие
ЛНР напомнила Киеву условия отвода сил в Донбассе
ЛНР напомнила Киеву, что отсутствие вооружённых людей на участках разведения в Донбассе является основным условием отвода вооружённых сил.
Life.ru 18:17
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:08
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском вчера в 07:35
Музыка
«Ленинград» снова проведет последний концерт в Петербурге
Ранее сообщалось, что минимальная стоимость билета на концерт в столице составит 20 тысяч рублей, а чтобы попасть на новогоднее выступление в Петербурге, придется заплатить не менее 120 тысяч.
Телеканал Санкт-Петербург 09:03
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Гаджеты
AMD анонсировала процессор за 2000 долларов
Самыми мощными процессорами для настольных ПК в мире называет AMD две свои новинки — 24-ядерный Ryzen Threadripper 3960X и 32-ядерный 3970X.
Вести.Хайтек 02:59
Экономика
ФАС проверит информацию о росте цен на гречку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку информации о росте цен на гречку после обращения Российского союза мукомольных и крупяных предприятий.
РБК вчера в 05:37
Гаджеты
ASRock представила видеокарты Radeon RX 5700 Phantom Gaming
Компания ASRock готовит свои версии видеокарт Radeon RX 5700 семейства Phantom Gaming.
Игромания.ру 15:00