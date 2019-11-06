Энергетика
REGNUMНефтяники высказались против налога на добычу попутного нефтяного газа
Против введения налога на добычу попутного нефтяного газа высказалось объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть», передаёт РБК.
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«Роснефть» не поддерживает инициативу по введению НДПИ на попутный газ
Rambler News Service06 ноября в 09:46
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Наука
Комнатные растения не очищают воздух в помещении
UfaTime.ru 10:54
Политика
Зеленский назвал Украину стартапом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою страну «одним из самых привлекательных стартапов» на Земле.
Телеканал 360° 18:49
Здоровье
В Россию перестали завозить жизненно важный онко-препарат
В Россию больше не завозят жизненно важный для онко-больных препарат «Винкристин Тева».
Прима 07:24
Политика
Майкл Блумберг зарегистрировался кандидатом в президенты США
Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг вступает в президентскую гонку, подав документы в качестве кандидата от Демократической партии США на первичных выборах в штате Алабама.
Коммерсантъ 19:07
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
Хоккей
Мощное интервью с Ильёй Брызгаловым – об НХЛ, России и Америке
Недавно Сергачёв сказал, что в Америке скучает по русской свободе.
Чемпионат 11:15
Музыка
Опубликован рейтинг лучших музыкальных клипов десятилетия
Лидером списка лучших музыкальных клипов десятилетия стал ролик Адель на песню Rolling in the Deep.
ТК Звезда 03:10
Происшествия
СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове
Газета Кемерова 06 ноября в 23:10
Политика
Помпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:22
Теннис
Теннисистки устроили потасовку из-за рукопожатия
Газета.Ru 12:50
Общество
В Московский регион может прийти «вишневая» зима
Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО вчера в 11:17
Здоровье
Болезням российских миллениалов нашли объяснение
«Рамблер» писал, что бедность, болезни и скорую смерть поколению миллениалов (рожденных в 1986-1996 годах) предрекла в своем отчете и ассоциации Blue Cross Blue Shield, объединяющей организации медстрахования в США.
Рамблер 05:04
Шоу-бизнес
Михальчик вспомнила о романе с Шульгиным
Певица осудила экс-супругу продюсера Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала обладательница третьего места в телеконкурсе "Фабрика звезд − 3", 34-летняя Юлия Михальчик.
WomanHit.ru 10:31
Политика
В Кремле прокомментировали слова Макрона о сценариях развития России
В интервью журналу The Economist президент Франции назвал три сценария развития России.
Говорит Москва 05:28
Здоровье
Опрос: две трети заболевших ОРВИ россиян ходят на работу
65% заболевших ОРВИ россиян ходят на работу и не берут больничный, 49% из тех, кто решил "отлежаться", продолжают работать из дома, пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса портала "Здоровье Mail.ru".Также из опроса следует, что половина россиян обращается к врачам только в критических случаях.
Агентство Телеграф 02:21
Общество
Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК 19:30
Космос
Так это шар. Астрономы утверждают, что нашли край Вселенной
ГТРК Южный Урал 06 ноября в 09:42
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 10:59
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Финансы
Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM 16:35
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:08
Общество
Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год.
RT на русском 13:21
Кино
Шесть российских фильмов стали претендентами на «Золотой глобус»
Шесть российских фильмов попали в предварительный список претендентов на премию в области кинематографии «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Мойка78 21:43
Общество
«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год
Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
РБК 11:14
Общество
Росстат назвал долю ведущих здоровый образ жизни россиян
Доля россиян, которые в течение 2019 года вели здоровый образ жизни в целом по России составила 12%, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте ведомства.
Rambler News Service 00:53