Лондон, 8 июня 2020, 21:10 — REGNUM Нефтяной гигант BP сократит почти 15% своей рабочей силы во всем мире.

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Здоровье Специалисты Минздрава РФ подвели итоги командировки в Дагестан Подводя итог проведенной в республике работы, руководитель группы - заместитель директора НМИЦ ФПИ Минздрава РФ Вадим Тестов отметил, что на сегодняшний день ситуация с коронавирусом в Дагестане значительно улучшилась. 2

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Финансы Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю Курс доллара онлайн опубликован здесь Таким образом, рубль в последний день рабочей недели сильно прибавил к доллару и евро благодаря мировым ценам на нефть, которые пошли вверх в ожидании встречи министров ОПЕК+. 2