Экономика
REGNUMНефтяной гигант BP сократит 10 тыс. сотрудников — CNN
Лондон, 8 июня 2020, 21:10 — REGNUM Нефтяной гигант BP сократит почти 15% своей рабочей силы во всем мире.
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 15:26, Ашберн
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
Общество
Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом
В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Известия 15:22
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
Общество
С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска
Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости 07:28
Наука
В России усомнились в глубине Марианской впадины
Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru 03:33
Энергетика
Газпром отказался изменять цену на газ для Белоруссии
"Газпром" отказался менять на 2020 год цену на газ для Белоруссии. Об этом сообщается в релизе на сайте компании.
МонаВиста 09:45
Здоровье
Ленобласть закупит препараты для лечения коронавируса на 50 млн рублей
Комитет по здравоохранению Ленинградской области намерен закупить препараты для лечения новой коронавирусной инфекции на сумму порядка 50 млн рублей.
78.ru 07:39
Общество
В Саратовской области с 11 июня отменяется пропускной режим
До 21 июня, помимо масочного режима, сохраняется режим самоизоляции для граждан группы риска, под запретом остается работа ресторанов, кафе, физкультурных и культурных учреждений, а также массовые мероприятия.
ТАСС 14:54
Происшествия
Десять тонн нефти разлилось из скважины в Ненецком автономном округе
В Ненецком автономном округе произошел разлив 10 т нефти вперемешку с другими жидкостями из-за разгерметизации скважины.
Газета.Ru 10:02
Общество
Власти Петербурга представят поэтапный план снятия ограничений
В ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию в Санкт-Петербурге ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор города Александр Беглов.
РИА Новости 11:47
Общество
Под угрозой увольнения оказалась половина работающих россиян
Специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС пришли к выводу, что наиболее уязвимы к последствиям пандемии самозанятые граждане, а также индивидуальные предприниматели.
Live24 04:53
Общество
Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан
Закон о поддержке граждан и бизнеса во время борьбы с пандемией коронавируса подписал президент Росси Владимир Путин.
ИА Красная Весна 06:55
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
Общество
В Госдуме РФ предложили установить минимальную почасовую оплату труда
Представители партии ЛДПР предложили установить минимальную почасовую оплату труда в России.
Версия.Инфо 01:49
Происшествия
В Дагестане возбудили дела за фейки о вертолетах с коронавирусом
В Дагестане возбудили три уголовных дела за фейки о коронавирусе.
BFM.ru 13:20
Общество
Русский врач в США сообщил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка
Проводя параллели между сегодняшним днем и началом марта этого года, можно увидеть ощутимые отличия: "красная зона" почти пуста, никто из медработников давно не заражался.
Вечерний курьер 01:47
Кино
Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
iReactor 06:51
Здоровье
Специалисты Минздрава РФ подвели итоги командировки в Дагестан
Подводя итог проведенной в республике работы, руководитель группы - заместитель директора НМИЦ ФПИ Минздрава РФ Вадим Тестов отметил, что на сегодняшний день ситуация с коронавирусом в Дагестане значительно улучшилась.
Зори Табасарана 09:04
Здоровье
Выявлено 34 новых случая заболевания коронавирусом в Жуковском
Всего в Московской области зафиксировано 43478 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Авиаград Жуковский 06 июня в 15:55
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК вчера в 06:16
Общество
Городской совет Миннеаполиса решил распустить местную полицию
Члены городского совета Миннеаполиса объявили о планах распустить департамент полиции и создать новую модель обеспечения общественной безопасности после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Телеканал RTVI 02:03
Экономика
Число банковских карт в России достигло исторического максимума
Количество банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, что является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка России.
ТАСС 05:27
Общество
Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона
Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России 05:23
Футбол
Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»
Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:19
Политика
На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112» заявила о невозможности возврата Донбасса, передает РИА Новости.
Lenta.ru 00:51
Финансы
Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю
Курс доллара онлайн опубликован здесь Таким образом, рубль в последний день рабочей недели сильно прибавил к доллару и евро благодаря мировым ценам на нефть, которые пошли вверх в ожидании встречи министров ОПЕК+.
Expert.ru 00:35
Политика
Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании
Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru 15:05