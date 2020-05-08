Финансы
Lenta.ruНефтяной конкурент России пошел на крайние меры
Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов. Фонд основан в 1990 году и формируется из нефтяных сверхдоходов, в этом он похож на российский Фонд национального благосостояния (ФНБ).
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Общество
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BFM.ru 04:31
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Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
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Массовая драка произошла в парламенте Армении
Массовая потасовка произошла в парламенте Армении в присутствии членов правительства.
Взгляд.ру 03:48
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КС Молдавии признал неконституционным кредитное соглашение с РФ
Конституционный суд Молдавии признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от России в размере €200 млн.
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Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
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ГАЗ снял с производства старые ГАЗоны
На официальной портале Горьковского автозавода исчезли среднетоннажные грузовики «ГАЗон», которые имели угловатые кабины классического образца от ГАЗ-3307.
Тарантас Ньюс 06 мая в 03:19
Общество
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В Москве до 31 мая 2020 года продляется режим самоизоляции горожан, ограничение работы кафе и ресторанов, сферы культуры и спорта, а также непроизводственных отраслей.
Вести.Ru вчера в 09:34
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
Происшествия
В Москве арестован банкир Олег Власов
В Москве задержан и арестован бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олег Власов.
BFM.ru 02:25
Политика
Трамп: в Кремле приняли предложение о поставке аппаратов ИВЛ в Россию
США направят России аппараты ИВЛ для помощи в борьбе с коронавирусом "в нужный момент", заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:25
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Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Газета.Ru 03:00
Кино
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В издании Vanity Fair опубликованы первые кадры из кинокомикса «Старая гвардия». Главную роль в фильме играет Шарлиз Терон.
Культуромания 02:12
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлили до 31 мая
В Москве действие выданных ранее рабочих пропусков автоматически продлевается до 31 мая, порядок получения одноразовых цифровых пропусков остается прежним.
РБК вчера в 09:37
Происшествия
Проценко назвал число пациентов Коммунарки в тяжелом состоянии
В инфекционной больнице в Коммунарке, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией, более половины пациентов в тяжелом состоянии.
РБК вчера в 04:19
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
Авто
Автодилеры в США вывозят автомобили в море
Для большинства дилеров в США март оказался самым провальным месяцем за последние десятки лет, при этом в апреле ситуация не особо изменилась.
Новые автомобили 02:45
Здоровье
Собянин подписал постановление о доплатах медработникам
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
Общество
В Севастополе подтверждены 4 новых случая заражения коронавирусом
В Севастополе подтверждены четыре новых случая заражения COVID-19.
Крым 24 вчера в 05:32
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Общество
SCMP: Китай может продать часть госдолга США
Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
Экономика
Титов предложил снизить порог сохранения штата для помощи бизнесу
Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что 90-процентный порог сохранения штата для получения поддержки бизнеса нужно уменьшить.
Коммерсантъ 04:08
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Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом
Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
Политика
Путин рассказал о своей работе в органах госбезопасности
Президент Владимир Путин в интервью телерадиокомпании "Мир" рассказал, что во время работы в КГБ в основном работал по линии нелегальной разведки.
РИА Новости 03:47
Общество
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
При покупках в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизовывать, иначе велики риски потерять деньги, рассказал агентству "Прайм" председатель Центра правовой помощи "Дело жизни", член научно-консультативного совета Следственного комитета Иван Соловьев.
РИА Новости вчера в 19:15
Политика
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Грузия решила отозвать посла в Киеве после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили главной исполнительного комитета реформ на Украине.
РБК 03:32
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Сон Хын-Мин с отличием завершил военные сборы в Корее
Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин успешно завершил трехнедельные курсы военной подготовки в Корее.
Матч ТВ 04:26
Общество
Еще 10 699 случаев заболевания COVID-19 выявили в России за сутки
В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 10 699 человек.
Известия 03:31
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32