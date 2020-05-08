Финансы

Lenta.ruLenta.ruНефтяной конкурент России пошел на крайние меры

Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов. Фонд основан в 1990 году и формируется из нефтяных сверхдоходов, в этом он похож на российский Фонд национального благосостояния (ФНБ).
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Норвегия пошла на крайние меры из-за цен на нефть

ToDay News Ufa15:05

Пенсионный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета

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Пенсионный фонд Норвегии впервые в истории начнет продавать активы

Экспресс газета04:37

Пенсионный фонд Норвегии впервые будет продавать активы для покрытия дефицита бюджета

ТАСС08:45

Норвегия пошла на крайние меры из-за цен на нефть

Рамблер05:31

Пенсионный фонд Норвегии начнет продавать активы

ИА Красная Весна09:11

Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры

Lenta.ru03:37
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В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь

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Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

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В Екатеринбурге пенсионерку с коронавирусом бросили возле дома

В Екатеринбурге 90-летнюю пенсионерку с диагнозом коронавирус и деменция медики скорой помощи высадили и оставили у подъезда дома.
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Общество

В Польше возмутились снятием табличек о жертвах катынского расстрела в Твери

В Польше возмутились демонтажем мемориальной доски в Твери: она поставлена в память о жертвах Катынского преступления, когда офицеры НКВД якобы расстреляли польских офицеров.
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Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

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Постаревший Андрей Губин рассказал о состоянии своего здоровья

Популярный в прошлом российский певец Андрей Губин, который уже давно ушел со сцены и предпочитает вести уединенный образ жизни, решил спустя годы обратиться к прессе и рассказать о своем состоянии здоровья.
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По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
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В Московской области отложили введение штрафов за отсутствие масок на более поздний срок.
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