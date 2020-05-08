Финансы
Lenta.ruНефтяной конкурент России пошел на крайние меры
Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов. Фонд основан в 1990 году и формируется из нефтяных сверхдоходов, в этом он похож на российский Фонд национального благосостояния (ФНБ).
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Комментарии
Политика
Путин обратился к народу Австрии по местному телевидению
Владимир Путин выступил с телеобращением к народу Австрии, в котором поздравил страну с 75-летием освобождения от нацизма.
ТВ Центр 06:29
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Общество
В США одобрили тест на коронавирус по слюне
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первый тест на коронавирус для домашнего применения с использованием слюны пациента, сообщил в пятницу разработчик теста, американский исследовательский Ратгерский университет.
РИА Новости 13:24
Общество
Российским школьникам пришлось лазить на вышку для отправки заданий
В Пермском крае школьникам приходилось залезать на старую телевышку для отправки выполненных заданий, передает телеканал «Звезда».
9111.ru 13:35
Общество
В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь
Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии каронавируса.
Вести ФМ 03:43
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Спорт
Родченков написал книгу о развале допинговой системы в России
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков, ранее возглавлявший московскую антидопинговую лабораторию, написал книгу.
Нева Спорт 12:29
Происшествия
В Екатеринбурге пенсионерку с коронавирусом бросили возле дома
В Екатеринбурге 90-летнюю пенсионерку с диагнозом коронавирус и деменция медики скорой помощи высадили и оставили у подъезда дома.
URA.Ru 06:41
Общество
В Польше возмутились снятием табличек о жертвах катынского расстрела в Твери
В Польше возмутились демонтажем мемориальной доски в Твери: она поставлена в память о жертвах Катынского преступления, когда офицеры НКВД якобы расстреляли польских офицеров.
Lenta.ru 07:08
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
Общество
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
Шоу-бизнес
Постаревший Андрей Губин рассказал о состоянии своего здоровья
Популярный в прошлом российский певец Андрей Губин, который уже давно ушел со сцены и предпочитает вести уединенный образ жизни, решил спустя годы обратиться к прессе и рассказать о своем состоянии здоровья.
ФАН 05:17
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 06 мая в 20:19
Происшествия
Назван организатор убийства российского миллиардера
Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru 08:46
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова с детьми переехали на дачу
Как сообщают СМИ, накануне вся семья и вовсе переехала на дачу.
iReactor 11:10
Общество
Вице-премьер Чернышенко допустил снятие ограничений в конце мая
Регионы могут выйти из режима ограничений, введенного из-за пандемии коронавируса, в конце мая — начале июня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире «России 1».
РБК 13:41
Политика
Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне
RT на русском 05:17
Политика
Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08:44
Футбол
У Йовича диагностирован перелом пяточной кости
После тестов, проведенных сегодня медицинскими службами "Реала", сербу был поставлен диагноз внесуставный перелом пяточной кости правой ступни.
Soccer.ru 11:24
Экономика
Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется
Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 05 мая в 18:41
Общество
В Московской области отложили штрафы за отсутствие масок
В Московской области отложили введение штрафов за отсутствие масок на более поздний срок.
Lenta.ru 14:44
Общество
Безработица в США выросла до максимума со времен Великой депрессии
Уровень безработица в США в апреле вырос до 14,7%, число рабочих мест сократилось на 20,5 миллионов человек.
Компания 10:21
Общество
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России
В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 16:13
Общество
Занятия в школах Москвы уже не возобновятся в текущем учебном году
Занятия в школах Москвы официально закончатся 15 мая и больше не возобновятся в текущем учебном году из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 14:56
Общество
Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договоры
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости.
РИА Новости 14:15
Происшествия
Более 370 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке
РИА Новости 03:47
Единоборства
Промоутер Усика: Кремлев не имеет права говорить об Александре
Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, жестко ответил генеральному секретарю Федерации бокса России Умару Кремлеву, который вызвался помочь Усику и Василию Ломаченко получить российское гражданство, передает Sportbox.
Газета.Ru 14:39
Общество
Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.
ТАСС 13:50
Футбол
Мбаппе признан лучшим бомбардиром Лиги 1
Игрок парижского "ПСЖ" Килиан Мбаппе признан лучшим бомбардиром чемпионата Франции, передает сайт лиги .
Газета.Ru вчера в 16:48