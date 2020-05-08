Финансы

Lenta.ruLenta.ruНефтяной конкурент России пошел на крайние меры

Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов. Фонд основан в 1990 году и формируется из нефтяных сверхдоходов, в этом он похож на российский Фонд национального благосостояния (ФНБ).
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Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры

ToDay News Ufa15:05

Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры

Lenta.ru03:37

Пенсионный фонд Норвегии начнет продавать активы

ИА Красная Весна09:11

Пенсионный фонд Норвегии впервые будет продавать активы для покрытия дефицита бюджета

ТАСС08:45

Норвегия пошла на крайние меры из-за цен на нефть

Рамблер05:31

Пенсионный фонд Норвегии впервые в истории начнет продавать активы

Экспресс газета04:37

Пенсионный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета

Аргументы и Факты10:24
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