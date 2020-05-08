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Общество В Свердловской области ограничительные меры продлят до 18 мая Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о намерении продлить масочный режим, социальное дистанцирование и самоизоляцию из-за эпидемиологической ситуации и несерьезного отношения жителей к обстановке и действующим правилам. 23

Общество SCMP: Китай может продать часть госдолга США По данным издания, решение властей Китая резко сократить объем вложений в ценные бумаги США и продать значительную часть гособлигаций нанесет удар по всему рынку ценных бумаг в Соединенных Штатах. 408

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