Финансы

Lenta.ruLenta.ruНефтяной конкурент России пошел на крайние меры

Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов. Фонд основан в 1990 году и формируется из нефтяных сверхдоходов, в этом он похож на российский Фонд национального благосостояния (ФНБ).
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Норвегия пошла на крайние меры из-за цен на нефть

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Пенсионный фонд Норвегии впервые в истории начнет продавать активы

Экспресс газета04:37

Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры

Lenta.ru03:37
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Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев на своей странице в соцсети опубликовал танцевальное видео, которое записал вместе со звездой клипа «Uno» группы Little Big Дмитрием Красиловым, больше известным как Пухляш.
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Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
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Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус

Врачи требуют от жителей России медицинские справки с отрицательным тестом на коронавирус. Об этом стал известно Evo-rus.com.
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Общество

Минздрав допускает перенос ЕГЭ на август — сентябрь

Москва, 8 мая 2020, 12:48 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко предостерег от проведения ЕГЭ в июне, экзамен скорее всего состоится в июле-августе, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.
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Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
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СМИ назвало топ-50 российских орденоносцев

«Открытые медиа» провели исследование российской системы государственных наград и составили топ-50 орденоносцев страны.
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Дуров прокомментировал фильм Дудя о Кремниевой долине

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3 апреля 33-летняя Ольга Бузова решила похайпить на тогда еще свежей теме самоизоляции и выпустила клип на композицию «Давай останемся дома».
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В Свердловской области ограничительные меры продлят до 18 мая

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о намерении продлить масочный режим, социальное дистанцирование и самоизоляцию из-за эпидемиологической ситуации и несерьезного отношения жителей к обстановке и действующим правилам.
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SCMP: Китай может продать часть госдолга США

По данным издания, решение властей Китая резко сократить объем вложений в ценные бумаги США и продать значительную часть гособлигаций нанесет удар по всему рынку ценных бумаг в Соединенных Штатах.
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РБК вчера в 20:00
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Ученые не обнаружили влияние климата на распространение коронавируса

Ученые анализировали степень влияния широты, температуры, влажности, закрытия школ, ограничения массовых мероприятий и социального дистанцирования в течение марта на территории США, Канады и Австралии.
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Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
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Армия и оружие

Свидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе

По версии Киева, неизвестными были ополченцы ДНР — а чтобы помешать им, к зданию милиции выдвинулись Нацгвардия и "Азов".
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Наука

Израильтяне научили разведывательный беспилотник сбрасывать надувные плоты

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В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте (в частности, в метро).
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Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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AMD представила чипсет B550 для новых процессоров Zen 3

Компания AMD представила новый чипсет для плат, предназначенных для использования под сокет AM4 и поддерживающих новые процессоры на базе архитектуры Zen 3.
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МК сообщает об отказе конвоиров везти в суд создателя сетевого сообщества «Омбудсмен полиции»

Газета "Московский комсомолец" сообщает об отказе конвоиров везти в суд создателя сетевого сообщества "Омбудсмен полиции".
Эхо Москвы 05:05
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Названа причина остановки торгов на Московской бирже

Торги на фондовом рынке Московской биржи были прерваны из-за ошибки в программном обеспечении, сообщил представитель биржи.
Интерфакс 06:09
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Происшествия

Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми

На два месяца арестован мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, сообщила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Оренбургской области Анжелика Линькова.
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В Свердловской области за сутки подтвердили 155 случаев коронавируса

Всего на Среднем Урале на сегодня подтверждены 1 584 случая коронавируса.
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Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
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В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
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Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

RT на русском 05:17
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