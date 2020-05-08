Финансы
Lenta.ruНефтяной конкурент России пошел на крайние меры
Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов. Фонд основан в 1990 году и формируется из нефтяных сверхдоходов, в этом он похож на российский Фонд национального благосостояния (ФНБ).
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Комментарии
Происшествия
МК сообщает об отказе конвоиров везти в суд создателя сетевого сообщества «Омбудсмен полиции»
Газета "Московский комсомолец" сообщает об отказе конвоиров везти в суд создателя сетевого сообщества "Омбудсмен полиции".
Эхо Москвы 05:05
Гаджеты
AMD представила чипсет B550 для новых процессоров Zen 3
Компания AMD представила новый чипсет для плат, предназначенных для использования под сокет AM4 и поддерживающих новые процессоры на базе архитектуры Zen 3.
NewInform 02:12
Общество
В Минздраве дали прогноз активного распространения коронавируса
Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова считает, что коронавирус может продолжить активное распространение в России до июня.
Спорт-Экспресс вчера в 15:57
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Общество
ВОЗ не подтверждает возникновение коронавируса на рынке в Ухане
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не может подтвердить информацию о том, что рынок в китайском городе Ухань был первым источником заражения коронавирусом нового типа.
BFM.ru 04:31
Общество
Граница Финляндии для россиян останется закрытой до 14 июня
Россияне не смогут путешествовать в Финляндию до 14 июня – наши соседи продлили ограничения на передвижение через финские границы, которые были введены в марте этого года.
Мегаполис онлайн вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Шварценеггер показал шпагат на кухонном столе и с сигарой во рту
На видео Шварценеггер в кроссовках, спортивных штанах и футболке, сидит на шпагате на кухонном столе и поочередно тянется вытянутыми руками к носкам обуви, старательно делая вид, что такая тренировка дается ему нелегко.
Комсомольская правда вчера в 21:15
Общество
Власти Москвы объявили о первом этапе снятия ограничительных мер
С 12 мая в Москве начинается первый этап ослабления введённых из-за коронавируса ограничений.
RT на русском вчера в 09:28
Политика
Грузия отозвала посла с Украины
Грузия отзывает своего посла из Киева для проведения консультаций, однако не будет разрывать с Украиной дипломатические отношения, заявили в МИД.
BFM.ru 03:19
Политика
Кремлёв предложил Усику и Ломаченко российское гражданство
Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что украинские боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко могут рассчитывать на российское гражданство.
Pravda.Ru вчера в 10:44
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Политика
Путин отметил умение россиян не жалеть себя
Путин отметил, что любовь к Родине — это отличительная черта и основа жизни россиян, которая передается из поколения в поколение.
Известия 04:39
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Общество
Проведение ЕГЭ в России могут перенести на август
Проведение единого государственного экзамена в России могут перенести на середину июля или начало августа.
Smolnarod.ru 06 мая в 02:18
Общество
Суды России могут вернуться к работе с 12 мая
Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
Газета.Ru 03:13
Музыка
Little Big выпустили новую песню «Hypnodancer»
Российская группа Little Big представила новую песню "Hypnodancer", что дословно можно перевести как "Гипнотический танцор".
Pravda.Ru 04:42
Политика
Spiegel: разведка ФРГ считает обвинения США против Китая по COVID-19 отвлекающим маневром
Федеральная разведывательная служба ФРГ (БНД) считает обвинения США в отношении Китая по коронавирусу отвлекающим маневром администрации американского президента Дональда Трампа.
ТАСС 04:56
Здоровье
В Петербурге переболевшие коронавирусом доноры сдают плазму
В Санкт-Петербурге переболевшие коронавирусной инфекцией доноры начали сдавать плазму.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 06:20
Происшествия
Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга
Интерфакс вчера в 18:08
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Общество
Аксенов заявил, что курортный сезон в Крыму вряд ли состоится
Предприятия курортной сферы и общественного питания в Крыму не начнут работать до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется.
ТК Звезда вчера в 06:04
Политика
Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России
США продолжат создавать издержки для России, в том числе посредством санкций, заявил госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Газета.Ru 04:33
Экономика
ВЭБ достиг договоренности о покупке доли в КБ «Стрелка»
Госкорпорация развития ВЭБ.РФ достигла договоренности о покупке доли в КБ "Стрелка", сообщает в пятницу принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04:50
Общество
В Свердловской области ограничительные меры продлят до 18 мая
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о намерении продлить масочный режим, социальное дистанцирование и самоизоляцию из-за эпидемиологической ситуации и несерьезного отношения жителей к обстановке и действующим правилам.
Российская газета 05:02
Политика
Путин о войне: у России нет и не может быть чувства вины
У России же нет и не может быть чувства вины из-за неё, заявил президент Владимир Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия-1».
REGNUM 05:08
Общество
Мария Захарова объяснила разделение туристов на касты
Интересно, что ранее Мария Захарова отказалась встретиться в прямом эфире с политиком Алексеем Навальным, однако приняла предложение представителя турбизнеса Вероники Бирман, которая попросила ее прокомментировать разделение россиян на касты: тех, кому можно ездить за границу, и кому — нельзя.
Profi.travel вчера в 09:48
Экономика
Назван самый обедневший человек мира
Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 09:49
Здоровье
Инфекционное отделение сакской больницы закрывают на карантин
Инфекционное отделение Сакской центральной районной больницы (ЦРБ) закрывают на карантин из-за обнаружения коронавируса у врача.
ИА Крыминформ 03:23
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56