Финансы

Lenta.ruLenta.ruНефтяной конкурент России пошел на крайние меры

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Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов. Фонд основан в 1990 году и формируется из нефтяных сверхдоходов, в этом он похож на российский Фонд национального благосостояния (ФНБ).
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Пенсионный фонд Норвегии впервые в истории начнет продавать активы

Экспресс газета04:37

Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры

Lenta.ru03:37
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