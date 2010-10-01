Энергетика

Вести.RuВести.RuНефтяной кризис ставит под угрозу экономику США

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Падение цикла нефтяной промышленности всегда вредит всей экономике, причем обычно на региональном уровне. Во время последнего кризиса процветающие города в Техасе и Нью-Мексико испытали шок из-за массовых увольнений, которые нанесли удар по местной экономике.
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