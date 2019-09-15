Цена на нефть может вырасти до $100 за баррель после атаки на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии.

Нефть может подорожать до $100 после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии

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