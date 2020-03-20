Ряд нефтедобывающих компаний США обратились к властям Техаса с предложением о снижении добычи в самом нефтеносном бассейне страны из-за резкого падения цен на нефть. Техас не снижал добычу нефти с 1970-х годов, информирует The Wall Street Journal.

Происшествия В Индии казнены участники группового изнасилования студентки В пятницу, 20 марта, в Индии были казнены 31-летний Акшай Тхакур, 25-летний Паван Гупта, 26-летний Винай Шарма и 32-летний Мукеш Сингх, подвергшие студентку групповому изнасилованию в 2012 году.

Финансы ЦБ сохранил ключевую ставку после обвала рубля Совет директоров Центробанка на заседании 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Большинство аналитиков хотя и предсказывали именно это решение, но допускали любой вариант развитие событий – и снижение, и повышение ключевой ставки.

Экономика АТОР: страховщики массово отказываются от страхования туроператоров АТОР просит ЦБ разрешить ситуацию с финансовым обеспечением туроператоров "путем предоставления необходимой поддержки страховым компаниям, стимулирующей их продлить действующие договоры страхования финансовой ответственности туроператоров перед потребителями".

Общество «20 вопросов Владимиру Путину» покажут в виде фильма Москва, 20 марта 2020, 13:08 — REGNUM Проект «20 вопросов Владимиру Путину» больше не будет публиковаться в виде отдельных серий, оставшиеся серии будут показаны в рамках большого итогового фильма.

Шоу-бизнес Джиган поздравил сына, затушив о лоб сигарету Поклонники бросились писать ей ободряющие комментарии, но, судя по всему, ситуация в знаменитом семействе не улучшается даже после того, как Джиган вернулся домой после реабилитации.

Политика Песков объяснил, почему Путину не нужно сдавать тест на коронавирус Президент России Владимир Путин заявил, что в стране предпринимаются все необходимые меры для борьбы с новым типом коронавируса, при этом ситуация находится под контролем.

Политика Памфилова просит отправить наблюдателей на голосование по Конституции Globallookpress / CEC Russia Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что обратилась к партиям с просьбой делегировать наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию России.

Общество В Москве убирают памятник маршалу Жукову В Москве демонтируют памятник маршалу Георгию Жукову перед Историческим музеем. Об этом сообщает Telegram-канал "Архитектурные излишества".

Общество В работе YouTube произошел сбой Глобальный технический сбой произошел в работе видеохостинга YouTube, следует из данных на сайте Downdetector.ru.

Наука От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.

Общество Власти Китая остановили эпидемию коронавируса В китайском городе Ухань - центре провинции Хубей и очаге вспышки коронавируса COVID-19 - за сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Экономика Правительство получит право экстренно перераспределять ресурсы бюджета Экстренные поправки Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров 18 марта внес в Госдуму поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие правительству оперативно, без согласования с парламентом, увеличить свой резервный фонд для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Политика Алиханов ответил на призыв отдать Калининградскую область Польше Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с "Газетой.Ru" отказался комментировать призыв читателей газеты Gazeta Wyborcza присоединить регион к Польше.