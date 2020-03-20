Энергетика
ИА REXНефтяные компании США планируют снижение добычи нефти
Ряд нефтедобывающих компаний США обратились к властям Техаса с предложением о снижении добычи в самом нефтеносном бассейне страны из-за резкого падения цен на нефть. Техас не снижал добычу нефти с 1970-х годов, информирует The Wall Street Journal.
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В работе YouTube произошел сбой
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Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Общество
Власти Китая остановили эпидемию коронавируса
В китайском городе Ухань - центре провинции Хубей и очаге вспышки коронавируса COVID-19 - за сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
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Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
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Командование «Ансар Аллах» сообщило, что силы движения пытаются нанести ущерб нескольким саудовским экономическим объектам, включая нефтяные и газовые месторождения.
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Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
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В Италии за прошедшие сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.