Энергетика

ИА REXИА REXНефтяные компании США планируют снижение добычи нефти

Ряд нефтедобывающих компаний США обратились к властям Техаса с предложением о снижении добычи в самом нефтеносном бассейне страны из-за резкого падения цен на нефть. Техас не снижал добычу нефти с 1970-х годов, информирует The Wall Street Journal.
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