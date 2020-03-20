Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руНефтяные компании США собрались снизить добычу нефти

По сведениям источников издания, руководители сразу нескольких компаний обратились к регулятору Техаса с предложением о снижении добычи углеводородного сырья. Эти компании попросили разрешить им сократить добычу, так как оказались в трудном положении из-за резкого спада цен на нефть.
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