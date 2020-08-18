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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Нефтяные компании пожаловались президенту на повышение налогов

Крупнейшие компании во главе с «Роснефтью» считают, что предложенная Минфином корректировка налога на дополнительный доход (НДД) и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за десять лет приведет к снижению добычи нефти на 600 млн тонн, падению доходов бюджета на 4,5 трлн руб. и потере 35 тыс. рабочих мест.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Нефтяные компании пожаловались президенту на повышение налогов

Главы крупнейших нефтекомпаний пожаловались президенту РФ на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход. Письмо подписали главы «Роснефти» Игорь Сечин, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Татнефти» Наиль Маганов и «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.
Коммерсантъвчера в 18:33
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Вести.Ru

Нефтяники пожаловались президенту на повышение налогов

Вести.Ruвчера в 03:06
RT на русском

Нефтяники пожаловались Путину на повышение налогов

RT на русскомвчера в 04:27
Газета.Ru

Крупнейшие нефтяные компании России пожаловались Путину на рост налогов

Газета.Ruвчера в 03:17
РИА Новости

Крупные нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

РИА Новостивчера в 06:15
РБК

Главы нефтяных компаний написали Путину об опасности повышения налогов

РБКвчера в 02:39
Коммерсантъ

Крупнейшие нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

Коммерсантъвчера в 03:25
ТАСС

«Ъ»: нефтяные компании пожаловались властям на повышение налогов

ТАССвчера в 02:04

СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.
ТАСС00:46
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомостивчера в 04:39
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В Узбекистане начнется производство электромобилей за 3000 долларов

По информации, предоставленной узбекской редакцией журнала Forbes, завод будет занимать площадь в 30 тыс. квадратных метров, а в проект будет вложено инвестиций в размере около 30 млн. долларов.
Новые автомобили00:20
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ТКГ согласовала новые участки разведения сил в Донбассе

19 августа на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) достигнуты соглашения о 4 новых участках разведения сил и 20 участках разминирования на территории Донбасса в рамках обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "Нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Офис украинского президента.
Московский Комсомолец18:39

Дизайн космического корабля «Орел» захотели привести к трендам

Дизайн интерьера перспективного российского космического корабля «Орел» может быть изменен для большего соответствия современному уровню, рассказал директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» Национального исследовательского технологического университета МИСиС Владимир Пирожков.
Взгляд.ру00:58