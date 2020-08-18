Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Нефтяные компании пожаловались президенту на повышение налогов

Крупнейшие компании во главе с «Роснефтью» считают, что предложенная Минфином корректировка налога на дополнительный доход (НДД) и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за десять лет приведет к снижению добычи нефти на 600 млн тонн, падению доходов бюджета на 4,5 трлн руб. и потере 35 тыс. рабочих мест.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Нефтяные компании пожаловались президенту на повышение налогов

Главы крупнейших нефтекомпаний пожаловались президенту РФ на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход. Письмо подписали главы «Роснефти» Игорь Сечин, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Татнефти» Наиль Маганов и «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.
Коммерсантъ18:33
Подробнее о событии
РИА Новости

Крупные нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

РИА Новости06:15
RT на русском

Нефтяники пожаловались Путину на повышение налогов

RT на русском04:27
Коммерсантъ

Крупнейшие нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

Коммерсантъ03:25
Вести.Ru

Нефтяники пожаловались президенту на повышение налогов

Вести.Ru03:06
РБК

Главы нефтяных компаний написали Путину об опасности повышения налогов

РБК02:39
Газета.Ru

Крупнейшие нефтяные компании России пожаловались Путину на рост налогов

Газета.Ru03:17
ТАСС

«Ъ»: нефтяные компании пожаловались властям на повышение налогов

ТАСС02:04

Белоруссия перебросила к границе с Польшей и Литвой ракеты и РСЗО

Как пояснил Хренин, группировку белорусских войск на Гродненском направлении (на границе с Польшей и Литвой) решено усилить за счет переброски туда дивизионов тактических ракет, систем залпового огня, беспилотников и средств ПВО.
Журналистская правда12:46
5

В МИД России осудили соглашение об увеличении контингента США в Польше

"Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив, лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России, способствуя эскалации напряженности и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов", - так ответила она на подписание соглашения между США и Польшей.
Газета.Ruвчера в 17:08
19