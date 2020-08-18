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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Нефтяные компании пожаловались президенту на повышение налогов

Крупнейшие компании во главе с «Роснефтью» считают, что предложенная Минфином корректировка налога на дополнительный доход (НДД) и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за десять лет приведет к снижению добычи нефти на 600 млн тонн, падению доходов бюджета на 4,5 трлн руб. и потере 35 тыс. рабочих мест.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Нефтяные компании пожаловались президенту на повышение налогов

Главы крупнейших нефтекомпаний пожаловались президенту РФ на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход. Письмо подписали главы «Роснефти» Игорь Сечин, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Татнефти» Наиль Маганов и «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.
Коммерсантъ18:33
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РБК

Главы нефтяных компаний написали Путину об опасности повышения налогов

РБК02:39
Газета.Ru

Крупнейшие нефтяные компании России пожаловались Путину на рост налогов

Газета.Ru03:17
Вести.Ru

Нефтяники пожаловались президенту на повышение налогов

Вести.Ru03:06
РИА Новости

Крупнейшие российские нефтяники пожаловались Путину на повышение налогов

РИА Новости02:43
RT на русском

Нефтяники пожаловались Путину на повышение налогов

RT на русском04:27
Коммерсантъ

Крупнейшие нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

Коммерсантъ03:25
ТАСС

«Ъ»: нефтяные компании пожаловались властям на повышение налогов

ТАСС02:04

Ударивший девочку ножом в Анапе не смог объяснить свой поступок

Приезжий из Казахстана, напавший в Анапе на 12-летнюю девочку, пока не может объяснить, что сподвигло его на этот поступок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.
РИА Новости04:20
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

«Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе «Максим, мы с тобой» в социальных сетях по всей Украине», — рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Evo-rus.com01:34
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В польском МИДе призвали ЕС к солидарности в белорусском вопросе

Польша надеется на солидарность ЕС в отношении к белорусского кризису и к политике России в данном вопросе, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач 19 авгутса в эфире Польского радио.
ИА Красная Весна05:10
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В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протоколы директора музея

После пропажи директора музея сотрудники Национального художественного музея Белоруссии и Национального исторического музея вышли на акцию в его поддержку и выразили солидарность со всеми, кто пропал до и после выборов.
РБКвчера в 13:41
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Лукашенко раскритиковал ориентированную на Запад программу оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с членами Совбеза страны подверг критики подготовленную оппозицией программу первоочередных и догосрочных мер, передает «БелТА».
Rambler News Serviceвчера в 10:42
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Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
REGNUM01:20
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