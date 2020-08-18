Нефтяные компании пожаловались президенту на повышение налогов
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Крупнейшие компании во главе с «Роснефтью» считают, что предложенная Минфином корректировка налога на дополнительный доход (НДД) и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за десять лет приведет к снижению добычи нефти на 600 млн тонн, падению доходов бюджета на 4,5 трлн руб. и потере 35 тыс. рабочих мест.В источнике
С чего всё началось
Нефтяные компании пожаловались президенту на повышение налогов
Главы крупнейших нефтекомпаний пожаловались президенту РФ на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход. Письмо подписали главы «Роснефти» Игорь Сечин, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Татнефти» Наиль Маганов и «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.
Коммерсантъ18:33
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