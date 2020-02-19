Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняНефтяные маршруты Украины приведут Белоруссию к поставкам из России

Если у Минска есть такие средства на переплату, он может выбрать этот путь поставок. Киев на этом неплохо заработает, Белоруссия же выйдет в существенный "минус". Лукашенко торгуется с Россией за нефтяные поставки Контракты на поставку в Белоруссию российской нефти завершились 31 декабря 2019 года.
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Украина решила помочь Белоруссии заменить российскую нефть

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Нефтяные маршруты Украины приведут Белоруссию к поставкам из России

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Специалисты назвали сладкие продукты, которые можно есть людям с нарушением усвоения глюкозы.
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«Ростелеком» сообщил о следственных действиях в своих офисах

Сотрудники правоохранительных органов провели следственные мероприятия в офисах компании ПАО «Ростелеком» по делу о злоупотреблениях в сфере закупок.
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Число погибших в ДТП в Калмыкии выросло до шести человек

Шесть человек, по уточненным данным, погибли в результате столкновения двух автомобилей в Калмыкии, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
ТАСС вчера в 17:17
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Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке, который, по его словам, был "политиком общенационального масштаба".
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Во вторник в социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как учитель одной из школ Псковской области выдергивает стул, на котором раскачивался ученик.
ТАСС вчера в 04:42
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Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса

Противовирусный препарат включен в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения.
Ведомости 12:54
Политика

Володин до слез расхохотался на заседании Госдумы

Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля.
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В Москве в общественном транспорте ведут мониторинг из-за коронавируса

Мосгортранс в связи с ситуацией с коронавирусом ведет мониторинг в транспорте, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
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Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

РБК вчера в 14:50
Здоровье

В Иране сообщили о смерти двух заразившихся коронавирусом

В Иране умерли два человека, у которых ранее был выявлен коронавирус, сообщает Irna со ссылкой на советника министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Али Резу Вахабзаде.
РБК 11:36
Экономика

Иностранцы резко вложили в Россию миллиарды долларов

Иностранцы резко нарастили вложения в Россию в 2019 году.
Lenta.ru 12:28
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Холанд первым сыграет за два разных клуба в одном сезоне ЛЧ

Холанд станет первым футболистом, который сыграет в одном сезоне Лиги чемпионов за два разных клуба.
Sports.ru вчера в 14:28
Армия и оружие

Небензя заявил о поддержке властей Сирии в борьбе с террористами

Россия не прекратит поддержку правительства Сирии, которое ведет "законную борьбу с террористами", заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
РИА Новости 11:49
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Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России

Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России на 2020 год с 147 млн человек до 146,8 млн.
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В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
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Кака, которым интересовался ЦСКА, решил остаться в «Крузейро»

Агент защитника «Крузейро» Кака Нене Зини рассказал о ситуации с переходом его подопечного в другой клуб.
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Биатлон

Биатлонистка Резцова может сменить гражданство

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Владимир Путин ответил на 20 вопросов ТАСС в спецпроекте

Спецпроект призван подвести промежуточные итоги двадцатилетнего пребывания Владимира Путина у власти: 26 марта 2000 года прошли выборы президента Российской Федерации, на которых он впервые одержал победу.
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В Петербурге уволили главного врача Боткинской больницы

17 февраля Петроградский райсуд удовлетворил иск главного государственного санитарного врача города, который просил принудительно поместить сбежавшую из больницы Ильину под медицинское наблюдение.
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Биатлон

Логинов получил травму в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов травмировался во время индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, сообщает "МАТЧ ТВ".
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В пещере Шанидар найдена новая цветочная могила неандертальцев

В знаменитой иракской пещере Шанидар ученые нашли новые останки неандертальца.
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Спорт

Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
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Якубович назвал размер своей пенсии

Народный артист России, ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович назвал размер своей пенсии.
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Бегущая строка на российском федеральном канале удивила зрителей

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ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
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