Политика
Экономика сегодняНефтяные маршруты Украины приведут Белоруссию к поставкам из России
Если у Минска есть такие средства на переплату, он может выбрать этот путь поставок. Киев на этом неплохо заработает, Белоруссия же выйдет в существенный "минус". Лукашенко торгуется с Россией за нефтяные поставки Контракты на поставку в Белоруссию российской нефти завершились 31 декабря 2019 года.
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Политика
Бужанский не встал во время минуты молчания в память погибших на Майдане
Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на заседании Верховной рады Украины отказался почтить память жертв событий Майдана.
Армия и оружие
ВСУ покинули опорный пункт в Донбассе
Здоровье
Названы сладости, которые не вредят людям с диабетом
Специалисты назвали сладкие продукты, которые можно есть людям с нарушением усвоения глюкозы.
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Политика
В США прокомментировали обращение Венесуэлы в Гаагский суд
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс прокомментировал обращение властей Венесуэлы в Гаагский суд.
Общество
«Ростелеком» сообщил о следственных действиях в своих офисах
Сотрудники правоохранительных органов провели следственные мероприятия в офисах компании ПАО «Ростелеком» по делу о злоупотреблениях в сфере закупок.
Происшествия
Число погибших в ДТП в Калмыкии выросло до шести человек
Шесть человек, по уточненным данным, погибли в результате столкновения двух автомобилей в Калмыкии, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Политика
Путин назвал Собчака политиком общенационального масштаба
Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке, который, по его словам, был "политиком общенационального масштаба".
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока
Во вторник в социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как учитель одной из школ Псковской области выдергивает стул, на котором раскачивался ученик.
Здоровье
Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса
Противовирусный препарат включен в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения.
Политика
Володин до слез расхохотался на заседании Госдумы
Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля.
Общество
В Москве в общественном транспорте ведут мониторинг из-за коронавируса
Мосгортранс в связи с ситуацией с коронавирусом ведет мониторинг в транспорте, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Здоровье
В Иране сообщили о смерти двух заразившихся коронавирусом
В Иране умерли два человека, у которых ранее был выявлен коронавирус, сообщает Irna со ссылкой на советника министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Али Резу Вахабзаде.
Экономика
Иностранцы резко вложили в Россию миллиарды долларов
Иностранцы резко нарастили вложения в Россию в 2019 году.
Футбол
Холанд первым сыграет за два разных клуба в одном сезоне ЛЧ
Холанд станет первым футболистом, который сыграет в одном сезоне Лиги чемпионов за два разных клуба.
Армия и оружие
Небензя заявил о поддержке властей Сирии в борьбе с террористами
Россия не прекратит поддержку правительства Сирии, которое ведет "законную борьбу с террористами", заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Экономика
Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России
Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России на 2020 год с 147 млн человек до 146,8 млн.
Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Футбол
Кака, которым интересовался ЦСКА, решил остаться в «Крузейро»
Агент защитника «Крузейро» Кака Нене Зини рассказал о ситуации с переходом его подопечного в другой клуб.
Биатлон
Биатлонистка Резцова может сменить гражданство
Политика
Владимир Путин ответил на 20 вопросов ТАСС в спецпроекте
Спецпроект призван подвести промежуточные итоги двадцатилетнего пребывания Владимира Путина у власти: 26 марта 2000 года прошли выборы президента Российской Федерации, на которых он впервые одержал победу.
Общество
В Петербурге уволили главного врача Боткинской больницы
17 февраля Петроградский райсуд удовлетворил иск главного государственного санитарного врача города, который просил принудительно поместить сбежавшую из больницы Ильину под медицинское наблюдение.
Биатлон
Логинов получил травму в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов травмировался во время индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, сообщает "МАТЧ ТВ".
Наука
В пещере Шанидар найдена новая цветочная могила неандертальцев
В знаменитой иракской пещере Шанидар ученые нашли новые останки неандертальца.
Спорт
Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
Общество
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович назвал размер своей пенсии.
Культура
Бегущая строка на российском федеральном канале удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Шоу-бизнес
Максим Галкин похвастался успехами детей на лыжах
Юморист рассказал, что дети впервые в своей жизни встали на горные лыжи. Он показал, что брат и сестра делают большие успехи в этом деле.