Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняНефтяные маршруты Украины приведут Белоруссию к поставкам из России

Если у Минска есть такие средства на переплату, он может выбрать этот путь поставок. Киев на этом неплохо заработает, Белоруссия же выйдет в существенный "минус". Лукашенко торгуется с Россией за нефтяные поставки Контракты на поставку в Белоруссию российской нефти завершились 31 декабря 2019 года.
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Украина решила помочь Белоруссии заменить российскую нефть

Lenta.ruвчера в 07:02

Украина готова отправлять нефть в Белоруссию по нефтепроводу и поездом

REGNUMвчера в 05:54

«Готовы поддержать в любом начинании»: Украина решила вмешаться в споры России и Белоруссии о нефти

Царьградвчера в 06:40

Украина предложила помочь Белоруссии с нефтью

Московский Комсомолецвчера в 13:40

Белоруссию успокоили насчет транзита по нефтепроводу «Одесса — Броды»

Росбалтвчера в 10:28

Украина готова осуществлять транзит нефти на белорусские НПЗ

Евразия Dailyвчера в 02:26

Перечислены недостатки транзита нефти в Белоруссию через Украину

Профильвчера в 08:53
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Происшествия

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
Российская газета 00:50
Общество

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes.
ТАСС 00:16
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В MetaBallStudios сравнили астероиды и земные объекты

На всемирно известном канале MetaBallStudios был обнародован видеоматериал, в котором ученые продемонстрировали реальные габариты астероидов в сравнении с объектами, расположенными на земном шаре.
Goroday.ru 17 февраля в 15:03
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российскую бронемашину с дороги в Сирии.
РБК вчера в 21:00
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Сын Екатерины Семеновой перенес инсульт

Сын певицы Екатерины Семеновой Иван Батурин перенес инсульт. Об этом «360» сообщил собеседник в экстренных службах.
Рамблер вчера в 02:22
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Общество

Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку

Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 06:32
Политика

Почему на Украине заговорили о другой версии расстрела людей на Майдане

Согласно официальной трактовке киевских властей, вина за гибель десятков человек на улицах Киева лежит на тогдашнем руководстве Украины и командовании "Беркута", которые якобы приказали расстрелять безоружных манифестантов.
RT на русском вчера в 23:05
Автоспорт

Стартовали предсезонные тесты «Формулы-1»

Первая серия предсезонных тестов в Барселоне завершится в пятницу, 21 февраля.
Inc-news.ru вчера в 22:32
Общество

В Гааге обязали Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

В соответствии с новым решением, Россия вновь обязана выплатить 50 миллиардов долларов экс-учредителям ЮКОСа.
RuNews24.ru 18 февраля в 07:54
Общество

Татьяна Голикова объяснила запрет китайцам на въезд в Россию

Накануне премьер Михаил Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию. Мера вступит в силу с полуночи 20 февраля.
Говорит Москва вчера в 06:56
Происшествия

Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей

В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Ведомости вчера в 10:09
Экономика

Власти предложили увеличить бюджет программы по льготному кредитованию

Ранее «Ведомости» сообщали о том, что выделенные государством деньги на поддержку льготного автокредитования должны были закончиться к концу марта 2020 года.
РБК вчера в 15:18
Авто

Эксперты поделились первыми впечатлениями после тест-драйва российской версии Skoda Karoq

Поначалу разработчики локализовали более дорогой и крупный Kodiaq, а теперь пришла очередь компактного Karoq, сборка которого недавно началась на предприятии в Нижнем Новгороде.
OAnews вчера в 12:43
Происшествия

Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.
Интерфакс вчера в 23:32
Армия и оружие

Депутат Рады предложил создать «зону отчуждения» в Донбассе

Лидер украинской парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил о необходимости создать в Донбассе "зону отчуждения".
РИА Новости 00:57
Происшествия

ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
РБК вчера в 22:43
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс 18 февраля в 04:48
Хоккей

Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:30
Игры

Студия Three Fields Entertainment анонсировала Dangerous Driving 2

Разработчики из студии Three Fields Entertainment анонсировали разработку сиквела гоночной игры Dangerous Driving.
3DNews 01:04
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета

Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
РИА Новости вчера в 19:43
Шоу-бизнес

Как выглядит после четвертого кесарева, показала Оксана Самойлова

Privet-Rostov.ru вчера в 23:52
Авто

Появились характеристики нового Kia Sorento

Стали известны технические характеристики нового Kia Sorento, презентация которого намечена лишь на начало марта.
МонаВиста вчера в 12:05
Экономика

Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго

Прямой импорт морепродуктов и рыбы из России в США вырос с 2013 по 2018 год в 1,7 раза — с $326 до $551 млн.
РБК вчера в 21:00
Гаджеты

Новый смартфон Xiaomi 5G с быстрой зарядкой 33 Вт прошел сертификацию

Новые устройства под номерами M2001J11E и M2001J11C уже прошли сертификацию.
OAnews 00:25
Политика

Владимир Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности.
Народные новости 18 февраля в 11:44
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в школах

Госдума в третьем чтении приняла закон об обеспечении бесплатным горячим питанием детей в школах и в оздоровительных лагерях, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.
REGNUM 18 февраля в 05:18
Биатлон

Фуркад: к счастью, Бё не воспользовался шансом, который я ему подарил

Чемпионат 00:28
Шоу-бизнес

Стриженовы отказались от премии в пользу Заворотнюк и Чернышева

Супруги поблагодарили журнал за оказанную честь, но решили распорядиться наградой по своему усмотрению и передать её Анастасии Заворотнюк и Петру Чернышеву, которых в 2019 году ждало много испытаний.
ToDay News Ufa вчера в 17:07
Футбол

Французский футболист отстранен на 5 лет за укус соперника ниже пояса

В СМИ сообщили, что во Франции футболиста укусили прямо после матча. Соперник вцепился своей жертве ниже пояса.
ToDay News Ufa вчера в 09:01
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