Политика
ТАССМИД ФРГ осудил атаки на предприятия Saudi Aramco
Германия решительным образом осуждает атаки на предприятия компании Saudi Aramco на территории Саудовской Аравии и считает, что они усугубляют ситуацию в регионе. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении МИД ФРГ.
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«Мир на пороге третьей мировой войны»: Саудовской Аравии посоветовали помириться с Йеменом
Телеканал 360°вчера в 05:29
Сутки в сторону: рост котировок из-за атаки на Saudi Aramco будет краткосрочным
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Россияне смогут уходить в отпуск по новым правилам – подавая заявление в электронном формате.
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Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию
Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию.
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Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
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РИА Новости 10:18
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ТАСС 14:02
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Амур.инфо 22:37
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«Ъ»: новые ограничения на продажу алкоголя могут ввести в России
Российские власти "концептуально" поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя кафе и барах с залом обслуживания менее 20 кв.м, находящихся в жилых домах.
Газета.Ru 23:25
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Четыре страны Центральной Америки остались без электричества
Четыре страны Центральной Америки — Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор — в понедельник, 16 сентября, полностью или частично остались без электричества.
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Дни24 14 сентября в 13:00
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Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине
Газета.Ru 22:34
Экономика
Компания Сечина обвиняет Минфин в предвзятости из-за отказа в льготах на триллионы рублей
«Глава „Роснефти“ Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину в конце августа пожаловался на Минфин, который выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей „Восток Ойлу“», — сообщает «Коммерсант».
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Эксперт Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен рассказал, что может послужить предвестником нового глобального кризиса.
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Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru 20:50
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Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
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В Steam можно бесплатно получить DiRT Rally
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Трамп допустил военный ответ США на атаку против Саудовской Аравии
Дональд Трамп считает военные действия США адекватным ответом на атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
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Стали известны детали плана по экономической интеграции России и Белоруссии.
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Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
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