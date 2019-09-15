Политика

ТАССТАССМИД ФРГ осудил атаки на предприятия Saudi Aramco

Германия решительным образом осуждает атаки на предприятия компании Saudi Aramco на территории Саудовской Аравии и считает, что они усугубляют ситуацию в регионе. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении МИД ФРГ.
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