Энергетика
Мойка78В Саудовской Аравии сократилась добыча нефти после атаки дронов
Саудовская компания Saudi Aramco сократила ежесуточную добычу нефти на 5,7 млн баррелей. Изменения произошли в результате атаки беспилотников на объекты компании городах Абкаик и Хурайс. Об этом сообщает агентство Saudi Press Agency.
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с чего всё началось
Атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Saudi Aramco в Саудовской Аравии привели к приостановке добычи 5,7 млн баррелей нефти в сутки, передает агентство SAP.Коммерсантъ14 сентября в 20:29
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