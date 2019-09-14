с чего всё началось

Саудовская компания Saudi Aramco сократила ежесуточную добычу нефти на 5,7 млн баррелей. Изменения произошли в результате атаки беспилотников на объекты компании городах Абкаик и Хурайс. Об этом сообщает агентство Saudi Press Agency.

В Саудовской Аравии сократилась добыча нефти после атаки дронов

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