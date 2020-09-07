Энергетика
Lenta.ruНефтяные страны призвали готовиться к худшему
Аналитик нефтяного рынка Bloomberg Джулиан Ли призвал нефтяные страны готовиться к худшему. По его мнению, ожидать дальнейшего восстановления спроса, а вместе с ним и цены, не стоит. Причин для остановки роста спроса несколько.
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Экономика
ФАС снизила цены на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП
Пересмотр проводится в рамках исполнения ФЗ от 06 июня 2019 года № 134-ФЗ и постановления правительства РФ от 16 декабря 2019 года № 1683 "Об обязательной перерегистрации по действующим правилам всех зарегистрированных в 2010-2019 годах предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП".
Российская газета 07:32
Общество
В Екатеринбурге казаки вышли защищать город от ЛГБТ-движения
Вечерние Ведомости 12:07
Политика
Экс-помощник президента Сурков возвращается в политику
Бывший помощник президента России Владислав Сурков вновь возвращается в политику.
URA.Ru 14:12
Футбол
«Интер» предложил «Челси» трех футболистов за Канте
Полузащитник «Челси» Н`Голо Канте в текущее трансферное окно может стать игроком «Интера», сообщает Calcio Mercato.
Спорт-Экспресс 03:14
Футбол
Сборная Италии по футболу обыграла Нидерланды в Лиге наций
Сборная Италии по футболу одержала победу над командой Нидерландов в матче группового этапа Лиги наций.
RT на русском 16:40
Здоровье
Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в понедельник, 7 сентября, что предоставленные главой Росздравнадзора Аллой Самойловой цифры о смертности от COVID-19 получены в ходе проверок отдельных больниц, а не основаны на анализе данных по всей стране.
Известия 16:27
Кино
Мультфильм Бронзита получил три приза национальной премии «Икар»
Во вторник, 8 сентября, стало известно о том, что петербургский аниматор, сценарист и режиссер Константин Бронзит получил сразу три приза премии «Икар» за мультфильм «Он не может жить без космоса».
Невские Новости 22:16
Общество
Рошаль назвал некорректным письмо жены Навального в свой адрес
Президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль назвал некорректным письмо жены основателя ФБК Алексея Навального Юлии в свой адрес, где она заявила о недоверии и неуважении к нему.
Ведомости 10:19
Общество
Иван Охлобыстин обратился к Путину с просьбой о помиловании Ефремова
На личной странице в Инстаграм артист оставил послание для президента России Владимира Путина с просьбой о помиловании Ефремова.
Bimru.ru 08:32
Футбол
Форвард «Реала» Хамес Родригес перешел в «Эвертон»
Российская газета 17:49
Политика
Разработчик «Новичка» опроверг отравление вышедшего из комы Навального
Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», прокомментировал новость о выходе Навального из комы.
НТВ 12:11
Здоровье
Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19
В результате применения отечественного сурфактанта удалось снизить смертность в категории тяжелых больных с 80% до 14,3%. По окончании исследования планируется включить применение сурфактанта-БЛ в рекомендации Минздрава по лечению больных коронавирусной инфекцией.
Известия 17:45
Шоу-бизнес
Мясников заявил, что Ефремову следовало погибнуть в ДТП
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что лучшим исходом для Михаила Ефремова стала бы смерть в ДТП, которое произошло при его участии.
Газета.Ru 20:16
Общество
В ПФР назвали условия новой выплаты в 15 тыс. руб. на ребенка
Подчеркивается, что речь идет о семьях, где воспитываются дети до трех лет.
Уфимские Заметки 07:33
Политика
В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина полностью прекратила подачу воды на полуостров через Северо-Крымский канал.
REGNUM 01:51
Общество
Государственный поисковик «Спутник» закрыли
Национальный государственный поисковый сервис «Спутник» закрыли. На это обратило внимание издание CNews.
Lenta.ru 17:06
Футбол
«Челси» представил красно-синюю форму на следующий сезон
Британский футбольный клуб "Челси" опубликовал новый комплект формы, в котором команда будет выступать в новом сезоне На экипировки были размещены вертикальные полосы, напоминающие "Кристал Пэлас" и "ЦСКА".
Честный рейтинг букмекеров 05:40
Происшествия
Сбежавших подозреваемых в особо тяжких преступлениях ищут в Иркутске
АиФ Иркутск 21:47
Армия и оружие
Американская гаубица сбила «российскую» ракету
Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru 03:04
Общество
Мужчина собрал коллекцию виски и накопил на дом
За все время мужчина потратил на виски пять тысяч фунтов стерлингов.
Lenta.ru 22:43
Космос
«Супербактерии» выжили, проведя в условиях отрытого космоса три года
Южный Федеральный 05 сентября в 23:46
Здоровье
У половины детей с коронавирусом болезнь протекала в легкой форме
У 32 процентов инфицированных не было симптомов, а у половины - отмечалась легкая форма COVID-19.
Российская газета 20:47
Шоу-бизнес
Дочь Толкалиной и Кончаловского вышла замуж
7 сентября состоялась свадьба дочери актрисы Любови Толкалиной и режиссёра Егора Кончаловского.
Discover24 14:07
Общество
Британцы оценили военный фестиваль в России
Британское издание Daily Mail опубликовало отчет о военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", который прошел в подмосковной Кубинке.
РИА Новости 22:43
Политика
Захарова заявила, что ситуация с Навальным очевидно политизирована
Захарова отметила, что со стороны ФРГ нет единого источника информации по ситуации с Навальным.
ТАСС 15:57