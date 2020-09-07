Энергетика

Lenta.ruLenta.ruНефтяные страны призвали готовиться к худшему

Аналитик нефтяного рынка Bloomberg Джулиан Ли призвал нефтяные страны готовиться к худшему. По его мнению, ожидать дальнейшего восстановления спроса, а вместе с ним и цены, не стоит. Причин для остановки роста спроса несколько.
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Аналитик призвал нефтяные страны готовиться к худшему

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