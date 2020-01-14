Энергетика

Народные новостиНародные новостиБелоруссия начала поиск альтернатив российской нефти

9 января президент страны Александр Лукашенко озвучил в интервью агентству "БелТА" свое "возмущение" по поводу предлагаемых Россией условий экспорта нефти. Пять дней спустя первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил о поиске "альтернативных" экспортеров нефти.
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с чего всё началось
Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме, - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА
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ТАССвчера в 06:32

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Эксперт оценил планы Белоруссии по поиску новых вариантов импорта нефти

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В Белоруссии заявили о поиске альтернатив российской нефти

RT на русскомвчера в 13:50
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Путин пообещал увеличить материнский капитал

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По американской базе в Ираке нанесен новый ракетный удар

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Инфо24 вчера в 15:26
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Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru вчера в 14:39
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В Ленинградской области девочка отбилась от напавшего на нее мужчины

В Ленинградской области десятилетняя девочка отбилась от мужчины, который пытался затащить ее в машину.
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Бороться с бедностью лучше не отменой подоходного налога, а выплатами субсидий, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Газета.Ru вчера в 12:44
Авто

«АвтоВАЗ» начал продажи обновленного внедорожника Lada 4х4

"АвтоВАЗ" запустил продажи модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании.
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Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
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На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
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Камера сняла предполагаемое попадание двух ракет в украинский Boeing

Вести.Ru 01:52
Политика

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Запрос на перемены четко наметился в современном обществе, сказал российский лидер Владимир Путин.
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Шоу-бизнес

Младшая сестра Бузовой закрыла салон красоты из-за ссоры с коллегой

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна закрыла свой салон красоты. Он просуществовал около десяти месяцев после открытия.
Вечерняя Москва вчера в 07:07
Наука

В Лаосе обнаружили кратер от одного из крупнейших метеоритов

Ученым из разных стран мира удалось вычислить координаты кратера, образовавшегося в результате столкновения Земли с одним из самых крупных за всю историю нашей планеты метеоритов.
Planet Today вчера в 05:56
Космос

Ученые предупредили о приближении «ледникового периода в миниатюре»

На 2020 г. может прийтись минимум 11-летнего солнечного цикла, в результате чего в ближайшие годы на Земле может наступить мини-вариант ледникового периода, сообщает ZeroHedge со ссылкой на данные, опубликованные в Interesting Enginiring.
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Путин рассказал, что часто предприниматели обращали внимание на 210-ю статью Уголовного кодекса России, по которой любая компания могла считаться организованным преступным сообществом из-за того, что ее руководители нарушили закон.
РЕН ТВ 05:19
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Газета.Ru вчера в 13:46
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Путин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства

Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.
Известия 05:16
Политика

Путин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны

Пять ядерных держав, которые основали Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, считает Владимир Путин.
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Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
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Чемпион мира по боксу Беспутин провалил допинг-тест

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест.
Известия вчера в 21:53
Политика

Трамп потребовал от Apple разблокировать телефоны преступников

Президент США Дональд Трамп раскритиковал компанию Apple в своем Twitter за то, что она отказывается разблокировать телефоны преступников для содействия следствию.
Lenta.ru 00:52
Общество

Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Послание должны были впервые показать на фасадах гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здания «Дома книги», кинотеатра «Октябрь», дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-плаза», рассказывал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций).
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Об отношениях с женами хоккеиста Телегина рассказала мама Пелагеи

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Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии

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Компания Microsoft объявила, что с 14 января прекращается поддержка операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
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BioWare вспомнила про серию Mass Effect — фанаты начали строить теории о ремастере и сиквеле

BioWare опубликовала в твиттере короткий ролик, вырезанный из вступительной части первой Mass Effect.
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Найдены новые доказательства по делу об импичменте Трампу

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Газета.Ru 01:37
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Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Газета.Ru 06:10
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