с чего всё началось

9 января президент страны Александр Лукашенко озвучил в интервью агентству "БелТА" свое "возмущение" по поводу предлагаемых Россией условий экспорта нефти. Пять дней спустя первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил о поиске "альтернативных" экспортеров нефти.

Экономика Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала в 100 млрд рублей Глава Минтруда РФ Максим Топилин оценил расходы на предложения президента России Владимира Путина по материнскому капиталу, озвученные в послании Федеральному собранию, в сумму порядка 100 млрд рублей в текущем году.

Политика Путин оценил необходимость ограничения числа президентских сроков Российский лидер Владимир Путин заявил, что не считает вопрос об ограничении числа президентских сроков принципиальным, "но согласен с этим".

Кино Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.

Наука В Лаосе обнаружили кратер от одного из крупнейших метеоритов Ученым из разных стран мира удалось вычислить координаты кратера, образовавшегося в результате столкновения Земли с одним из самых крупных за всю историю нашей планеты метеоритов.

Космос Ученые предупредили о приближении «ледникового периода в миниатюре» На 2020 г. может прийтись минимум 11-летнего солнечного цикла, в результате чего в ближайшие годы на Земле может наступить мини-вариант ледникового периода, сообщает ZeroHedge со ссылкой на данные, опубликованные в Interesting Enginiring.

Политика Путин предложил изменить статью в УК РФ об ОПГ для бизнеса Путин рассказал, что часто предприниматели обращали внимание на 210-ю статью Уголовного кодекса России, по которой любая компания могла считаться организованным преступным сообществом из-за того, что ее руководители нарушили закон.

Экономика Путин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Политика Трамп потребовал от Apple разблокировать телефоны преступников Президент США Дональд Трамп раскритиковал компанию Apple в своем Twitter за то, что она отказывается разблокировать телефоны преступников для содействия следствию.

Общество Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы Послание должны были впервые показать на фасадах гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здания «Дома книги», кинотеатра «Октябрь», дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-плаза», рассказывал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций).

Технологии Microsoft перестала поддерживать Windows 7 Компания Microsoft объявила, что с 14 января прекращается поддержка операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.