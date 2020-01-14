Энергетика
Народные новостиБелоруссия начала поиск альтернатив российской нефти
9 января президент страны Александр Лукашенко озвучил в интервью агентству "БелТА" свое "возмущение" по поводу предлагаемых Россией условий экспорта нефти. Пять дней спустя первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил о поиске "альтернативных" экспортеров нефти.
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с чего всё началось
Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме, - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА.ТАССвчера в 06:32
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Футбол
Жена Карпина не собирается замуж за Тедеско
Общество
Путин пообещал увеличить материнский капитал
Экономика
Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала в 100 млрд рублей
Глава Минтруда РФ Максим Топилин оценил расходы на предложения президента России Владимира Путина по материнскому капиталу, озвученные в послании Федеральному собранию, в сумму порядка 100 млрд рублей в текущем году.
Политика
Путин оценил необходимость ограничения числа президентских сроков
Российский лидер Владимир Путин заявил, что не считает вопрос об ограничении числа президентских сроков принципиальным, "но согласен с этим".
Армия и оружие
По американской базе в Ираке нанесен новый ракетный удар
Ракетный удар был нанесен вечером 14 января по базе в Ираке, где дислоцируются военные США.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Происшествия
В Ленинградской области девочка отбилась от напавшего на нее мужчины
В Ленинградской области десятилетняя девочка отбилась от мужчины, который пытался затащить ее в машину.
Общество
Кудрин считает отмену НДФЛ не лучшим способом борьбы с бедностью
Бороться с бедностью лучше не отменой подоходного налога, а выплатами субсидий, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Авто
«АвтоВАЗ» начал продажи обновленного внедорожника Lada 4х4
"АвтоВАЗ" запустил продажи модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Кино
Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW
На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
Политика
Путин заявил, что в обществе четко обозначился запрос на перемены
Запрос на перемены четко наметился в современном обществе, сказал российский лидер Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Младшая сестра Бузовой закрыла салон красоты из-за ссоры с коллегой
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна закрыла свой салон красоты. Он просуществовал около десяти месяцев после открытия.
Наука
В Лаосе обнаружили кратер от одного из крупнейших метеоритов
Ученым из разных стран мира удалось вычислить координаты кратера, образовавшегося в результате столкновения Земли с одним из самых крупных за всю историю нашей планеты метеоритов.
Космос
Ученые предупредили о приближении «ледникового периода в миниатюре»
На 2020 г. может прийтись минимум 11-летнего солнечного цикла, в результате чего в ближайшие годы на Земле может наступить мини-вариант ледникового периода, сообщает ZeroHedge со ссылкой на данные, опубликованные в Interesting Enginiring.
Политика
Путин предложил изменить статью в УК РФ об ОПГ для бизнеса
Путин рассказал, что часто предприниматели обращали внимание на 210-ю статью Уголовного кодекса России, по которой любая компания могла считаться организованным преступным сообществом из-за того, что ее руководители нарушили закон.
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Экономика
Путин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства
Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.
Политика
Путин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны
Пять ядерных держав, которые основали Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, считает Владимир Путин.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Единоборства
Чемпион мира по боксу Беспутин провалил допинг-тест
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест.
Политика
Трамп потребовал от Apple разблокировать телефоны преступников
Президент США Дональд Трамп раскритиковал компанию Apple в своем Twitter за то, что она отказывается разблокировать телефоны преступников для содействия следствию.
Общество
Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы
Послание должны были впервые показать на фасадах гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здания «Дома книги», кинотеатра «Октябрь», дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-плаза», рассказывал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций).
Шоу-бизнес
Об отношениях с женами хоккеиста Телегина рассказала мама Пелагеи
Светлана Ханова, мать певицы Пелагеи подтвердила тот факт, что ее дочь разводится с хоккеистом Иваном Телегиным из Новокузнецка.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии
Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
Технологии
Microsoft перестала поддерживать Windows 7
Компания Microsoft объявила, что с 14 января прекращается поддержка операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Игры
BioWare вспомнила про серию Mass Effect — фанаты начали строить теории о ремастере и сиквеле
BioWare опубликовала в твиттере короткий ролик, вырезанный из вступительной части первой Mass Effect.
Политика
Найдены новые доказательства по делу об импичменте Трампу
Письмо с несколькими флеш-накопителями, где содержатся доказательства по делу, отправил глава комитета по разведке Адам Шифф председателю судебной палаты Джерри Надлеру.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.