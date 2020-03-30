Коронавирус
ИА Красная ВеснаВ Северной Америке начали закрываться заводы по переработке нефти
Резкое снижение спроса на топливо привело к закрытию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в канадской провинции Ньюфаундленд, 30 марта сообщает Bloomberg. Предприятие стало первым НПЗ, закрывшимся на фоне кризиса в отрасли.
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