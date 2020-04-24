Экономика
Live24Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина
Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так. Она подчеркнула, что в этом случае наступит обесценивание валюты и настоящий «взрыв» инфляции.
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с чего всё началось
Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. "Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке.ТАСС24 апреля в 08:51
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Набиуллина предупредила о «взрыве» инфляции в случае раздачи денег населению
Коммерсантъ24 апреля в 09:14
Набиуллина раскрыла, к чему приведет тотальная раздача денег россиянам
Московский Комсомолец24 апреля в 08:52
Председатель ЦБ РФ: раздача населению денег по нулевой ставке приведет к ситуации 90-х годов
Долг.рф24 апреля в 08:32
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Ушел из жизни итальянский журналист Джульетто Кьеза
Эннио Бордато добавил, что Джульетто Кьеза был ориентиром для итальянцев, которые не были согласны с текущей ситуацией в стране, и многое сделал для налаживания связей с Россией.
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Еще одной проблемой назвали повышение цен на новые автомобили из-за коронавируса и экономической ситуации в стране.
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40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом
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Сиделки круглосуточно ухаживают за Тереховой и даже делают ей прическу и наносят на лицо крем, отмечает невестка актрисы.
RuNews24.ru 04:19
Общество
В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках
В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках.
Уральский меридиан 05:51
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«Роскосмос» и SpaceX не могут объединить усилия для освоения космоса, так как компания Илона Маска работает на военное ведомство США, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Twitter, отвечая на вопрос подписчика.
Известия 16:03
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В РФ прекращены продажи самого дешевого автомобиля в мире
Дитрибьютор марки Bajaj — компания «Ист Вест Моторс» — сообщила о снятии с продаж квадроцикла Qute, именуемого самым дешевым автомобилем в мире.
SpeedMe 24 апреля в 04:47
Общество
Информацию о панике в Пхеньяне опровергли
Сообщения американских СМИ о панике в столице Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Пхеньяне не имеют ничего общего с реальностью.
Известия 12:42
Общество
Автомастерским, автошколам, магазинам мебели и многим другим разрешили работать в Иркутской области во время самоизоляции
При соблюдении санитарно-эпидемиологических норм разрешено работать магазинам мебели, магазинам, торгующим ювелирными изделиями, а также фотомастерским.
Tkgorod.ru вчера в 23:19
Политика
Песков рассказал о функциях телефона Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о работе телефона Владимира Путина.
News.ru 08:18
Экономика
ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников
С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
Российская газета 24 апреля в 06:46
Общество
В Нидерландах норки заразились коронавирусом
В Нидерландах на двух фермах по разведению норок у животных подтвердился коронавирус.
Вести ФМ 14:24
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В Уфе приземлился самолет с туристами из Дубая
Молодежная газета (Уфа) 14:51
Политика
Киев опроверг причастность России к пожару на военной базе в Балаклее
Киевские власти заявили о непричастности России к пожару на военной базе под Харьковом в 2017 году.
News.ru 18:17
Армия и оружие
Готовившиеся к параду Победы войска ЗВО отправили на карантин
Военнослужащие и техника из частей Западного военного округа (ЗВО), которые должны были участвовать в параде Победы на 9 мая, вернулись после тренировок на места постоянной дислокации и отправились на карантин.
РБК 10:39
Экономика
Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Lenta.ru вчера в 20:38
Здоровье
28 апреля в Бурятии опять закроются парикмахерские
Документ вступает в силу 28 апреля. Он будет действовать минимум до 30 апреля. Салонам красоты дали добро на открытие больше недели назад.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 19:38
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РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК 17:04
Игры
Pac-Man Championship Edition 2 дарят для PC, PS4 и Xbox One
Pac-Man Championship Edition 2 реализована в неоновом стиле, с трёхмерной графикой и яркими визуальными эффектами.
Городской портал Новый Нижний вчера в 04:00
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
Общество
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Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
Происшествия
В Благовещенске неизвестный в маске расстрелял охранника супермаркета
Отмечается, что неизвестный посетитель торговой организации в субботу, 25 апреля, выпустил в охранника сразу несколько пуль.
Актуальные Новости 11:02
Здоровье
Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса
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