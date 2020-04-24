Экономика
Live24Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина
Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так. Она подчеркнула, что в этом случае наступит обесценивание валюты и настоящий «взрыв» инфляции.
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с чего всё началось
Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. "Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке.ТАСС24 апреля в 08:51
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Председатель ЦБ РФ: раздача населению денег по нулевой ставке приведет к ситуации 90-х годов
Долг.рф24 апреля в 08:32
Набиуллина предупредила о «взрыве» инфляции в случае раздачи денег населению
Коммерсантъ24 апреля в 09:14
Набиуллина раскрыла, к чему приведет тотальная раздача денег россиянам
Московский Комсомолец24 апреля в 08:52
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Киевские власти заявили о непричастности России к пожару на военной базе под Харьковом в 2017 году.
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Новая газета 10:24
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
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Коронавирусные барьеры: как Украине в новых условиях защитить свой экспорт (Европейська правда, Украина) (Європейська правда)
Строгие карантинные правила были приняты без предупреждения и касались не только граждан Украины, но и граждан еще шестидесяти пяти стран, попавших в зону риска.
ИноСМИ 19:46
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Пушков рассказал, что необходимо для защиты людей от пандемии
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РИА Новости 18:09
Политика
Губернаторы ожидают, что Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в воскресенье, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
Будущее России. Национальные проекты 10:42
Экономика
Таблица сроков уплаты налогов (взносов) и подачи деклараций
На странице сайта «Меры поддержки бизнеса» опубликована подробная таблица изменений сроков представления деклараций и уплаты налогов (взносов) в соответствии с Постановлением Правительства РФ №409 от 02.04.2020.
Журнал Professional 24 апреля в 08:07
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В дортмундской «Боруссии» предупредили о больших проблемах для Бундеслиги, если сезон не будет возобновлен
Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что он выступает за возобновление Бундеслиги.
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Футбол
Семин ответил на вопрос о возможном уходе из «Локомотива»
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил, что у него нет информации о решении руководства клуба подписать контракт с сербским специалистом Марко Николичем.
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Беглов выразил соболезнования семье Филиппова
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося Алексея Филиппова.
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Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса
Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
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Общество
В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему
В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Известия вчера в 09:49
Здоровье
Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса в регионе
Глава Бурятии Алексей Цыденов в воскресенье, 26 апреля, заявил, что врачи городской больницы №4 Улан-Удэ спровоцировали вспышку коронавирусной инфекции в регионе.
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Автомастерским, автошколам, магазинам мебели и многим другим разрешили работать в Иркутской области во время самоизоляции
При соблюдении санитарно-эпидемиологических норм разрешено работать магазинам мебели, магазинам, торгующим ювелирными изделиями, а также фотомастерским.
Tkgorod.ru вчера в 23:19
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Мишустин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
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В Уфу прилетит рейс с туристами из Дубая
В аэропорт «Уфа» 26 апреля прилетит самолет с туристами из Дубая.
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Минфин предложил меры по снижению стоимости санитайзеров
Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Александра Скоробогатова сказала «Известиям», что меры, предложенные Минфином, действительно могут снизить цену конечной продукции.
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