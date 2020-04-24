Экономика

Live24Live24Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина

Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так. Она подчеркнула, что в этом случае наступит обесценивание валюты и настоящий «взрыв» инфляции.
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с чего всё началось

Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. "Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке.
ТАСС24 апреля в 08:51

Подробнее о событии

Набиуллина рассказала о рисках «вертолетных» денег

РБК24 апреля в 09:26

Председатель ЦБ РФ: раздача населению денег по нулевой ставке приведет к ситуации 90-х годов

Долг.рф24 апреля в 08:32

Набиуллина объяснила негативные последствия от раздачи денег населению

Известия24 апреля в 09:16

Набиуллина предупредила о «взрыве» инфляции в случае раздачи денег населению

Коммерсантъ24 апреля в 09:14

ЦБ: раздача денег гражданам приведет к «взрыву» инфляции

Газета.Ru24 апреля в 08:53

Набиуллина раскрыла, к чему приведет тотальная раздача денег россиянам

Московский Комсомолец24 апреля в 08:52

Невозможность раздать россиянам деньги просто так объяснили

Lenta.ru24 апреля в 09:19
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Здоровье

Лечивший пациентов с коронавирусом врач-рентгенолог умер на Кубани

Московский Комсомолец 15:45
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Армия и оружие

Готовившиеся к параду Победы войска ЗВО отправили на карантин

Военнослужащие и техника из частей Западного военного округа (ЗВО), которые должны были участвовать в параде Победы на 9 мая, вернулись после тренировок на места постоянной дислокации и отправились на карантин.
РБК 10:39
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Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

RT на русском 09:36
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Общество

СМИ КНДР продолжают сообщать об активной деятельности Ким Чен Ына

Северокорейские СМИ продолжают докладывать о работе лидера страны Ким Чен Ына на фоне слухов о его смерти.
Известия 19:40
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Политика

Киев опроверг причастность России к пожару на военной базе в Балаклее

Киевские власти заявили о непричастности России к пожару на военной базе под Харьковом в 2017 году.
News.ru 18:17
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Политика

Протодиакон Кураев резко отозвался о мозаике с Путиным и Сталиным в храме Минобороны

Изображение на другой мозаичной композиции — «Бескровное присоединение Крыма» первых лиц государства: президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, протодиакон тоже не приветствовал.
Росбалт вчера в 20:20
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Общество

PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Известия 19:46
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Религия

Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию

Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru 12:59
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Общество

В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
37
Общество

В Курской области умер епископ, заразившийся коронавирусом

В Курской области умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин (Королев), заразившийся коронавирусной инфекцией.
Новая газета 10:24
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Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
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Политика

Коронавирусные барьеры: как Украине в новых условиях защитить свой экспорт (Европейська правда, Украина) (Європейська правда)

Строгие карантинные правила были приняты без предупреждения и касались не только граждан Украины, но и граждан еще шестидесяти пяти стран, попавших в зону риска.
ИноСМИ 19:46
Политика

Пушков рассказал, что необходимо для защиты людей от пандемии

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в условиях пандемии коронавируса людям необходимо сильное и эффективное правительство, а идея о "ненужности правительства в мире" уничтожена эпидемией.
РИА Новости 18:09
2
Политика

Губернаторы ожидают, что Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая

Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в воскресенье, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
Будущее России. Национальные проекты 10:42
6
Экономика

Таблица сроков уплаты налогов (взносов) и подачи деклараций

На странице сайта «Меры поддержки бизнеса» опубликована подробная таблица изменений сроков представления деклараций и уплаты налогов (взносов) в соответствии с Постановлением Правительства РФ №409 от 02.04.2020.
Журнал Professional 24 апреля в 08:07
2
Футбол

В дортмундской «Боруссии» предупредили о больших проблемах для Бундеслиги, если сезон не будет возобновлен

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что он выступает за возобновление Бундеслиги.
Матч ТВ 19:03
Футбол

Семин ответил на вопрос о возможном уходе из «Локомотива»

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил, что у него нет информации о решении руководства клуба подписать контракт с сербским специалистом Марко Николичем.
Газета.Ru 16:47
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Здоровье

Беглов выразил соболезнования семье Филиппова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося Алексея Филиппова.
Вести.Ru 10:26
25
Общество

Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса

Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
207
Политика

Песков: Путин становится вирусологом

Когда президент погружается в какую-то тему, он во многом сам становится экспертом, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва.
Вести.Ru 07:01
49
Общество

В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему

В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Известия вчера в 09:49
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Культура

Анатолий Цой поделился эмоциями после победы над Долиной в шоу «Маска»

Пятый канал 15:41
Здоровье

Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса в регионе

Глава Бурятии Алексей Цыденов в воскресенье, 26 апреля, заявил, что врачи городской больницы №4 Улан-Удэ спровоцировали вспышку коронавирусной инфекции в регионе.
Известия 14:13
156
Общество

Автомастерским, автошколам, магазинам мебели и многим другим разрешили работать в Иркутской области во время самоизоляции

При соблюдении санитарно-эпидемиологических норм разрешено работать магазинам мебели, магазинам, торгующим ювелирными изделиями, а также фотомастерским.
Tkgorod.ru вчера в 23:19
Здоровье

Мишустин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

Глава российского правительства Михаил Мишустин выпустил новые поручение после заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Суть событий вчера в 13:29
15
Здоровье

Андрей Черный, и.о. директора закрытого на карантин института им. Вредена, опубликовал видеообращение

Добавим, что сегодня, 26 апреля, на Youtube появилось видеообращение сотрудницы центра им. Вредена о тяжелом положении в учреждении.
Собака.ru 16:17
Здоровье

Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса

Палата интенсивной терапии может считаться наиболее опасным местом во время пандемии, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 10:20
25
Общество

В Уфу прилетит рейс с туристами из Дубая

В аэропорт «Уфа» 26 апреля прилетит самолет с туристами из Дубая.
Телеканал UTV 07:04
66
Экономика

Минфин предложил меры по снижению стоимости санитайзеров

Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Александра Скоробогатова сказала «Известиям», что меры, предложенные Минфином, действительно могут снизить цену конечной продукции.
Известия 18:33
Общество

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники

РБК 08:50
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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