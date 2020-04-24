Экономика
Live24Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина
Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так. Она подчеркнула, что в этом случае наступит обесценивание валюты и настоящий «взрыв» инфляции.
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с чего всё началось
Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.ТАССвчера в 08:51
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Набиуллина раскрыла, к чему приведет тотальная раздача денег россиянам
Московский Комсомолецвчера в 08:52
Набиуллина предупредила о «взрыве» инфляции в случае раздачи денег населению
Коммерсантъвчера в 09:14
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Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
Общество
New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции
Коммерсантъ 16:41
Общество
Онищенко рассказал, когда могут ослабить самоизоляцию для пенсионеров
Эпидемиологическая ситуация с новой коронавирусной инфекцией может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим после майских праздников могут ослабить режим самоизоляции для пожилых людей.
Мойка78 20:45
Происшествия
У 11 сотрудников скорой помощи в Находке подтвердили коронавирус
РИА Новости вчера в 22:23
Общество
В МЧС объяснили, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции
МЧС рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни.
РИА Новости 20:13
Общество
Певца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге
"Полиция задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома", - сообщил Вишневский.
RuNews24.ru 07:07
Здоровье
Врач объяснил, как справиться с утренним похмельем
Во время эпидемии коронавируса и вынужденного нахождения в четырёх стенах некоторые россияне ищут спасение от плохого настроения и стресса в алкоголе, а утром мучаются похмельем и ищут способы снизить дискомфортные ощущения.
Life.ru 21:02
Шоу-бизнес
Холостяк Антон Криворотов случайно показал свою избранницу
Главный герой случайно раскрыл имя победительницы. Поведение нового участника шоу "Холостяк" на ТНТ ставит под удар рейтинги телеканала.
Народные новости 03:49
Футбол
Футболист Квеквескири: в Венгрии меня «в шутку» называли террористом
Москва, 26 апреля 2020, 03:09 — REGNUM Полузащитник «СКА-Хабаровска» Ираклий Квеквескири поделился своими воспоминаниями, как проходило общение с венгерскими игроками клубов «Печ» и «СЗТК-Эрима».
REGNUM 20:09
Экономика
Росстат сообщил о падении реальных доходов граждан
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе — марте сократились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
РИА Новости 21:44
Авто
Эксперты выяснили, что надежнее: карбюратор или инжектор
Плюс инжектора заключается в его экологичности и надежности, карбюратор приходится постоянно чистить, подкручивать и регулировать, обедняя или обогащая смесь в том, а с инжектором не придется столько возиться в повседневной жизни.
Тарантас Ньюс вчера в 02:20
Происшествия
Заместитель главврача российской больницы выпала из окна
Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
Авто
Новый Volkswagen Jetta в России появится уже в мае
Седан Volkswagen Jetta нового поколения, российские спецификации которого стали известны прошлой осенью, доберется до дилеров уже в мае.
Автоновости дня 05:05
Здоровье
NYT: спрос на препараты от малярии в США вырос в 46 раз
По данным газеты, спрос на противомалярийные медикаменты вырос в 46 раз на следующий день после пресс-конференции Трампа 19 марта, во время которой президент США впервые заявил об эффективности препаратов.
РИА Новости 20:57
Экономика
Магазины и рестораны перейдут в онлайн
После отмены режима самоизоляции число розничных магазинов и ресторанов в России может продолжить сокращаться.
URA.Ru 07:16
Общество
Чехия открывает границы после карантина
Чехия стала первой страной Евросоюза, которая приняла решение открыть границы и снять ряд ограничительных мер, которые вводились из-за коронавируса.
BFM.ru 08:56
Футбол
Чемпионат Польши по футболу возобновится 29 мая
Футбольный чемпионат Польши, приостановленный из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
ТАСС Спорт 10:36
Общество
Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в жилых домах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах заведениям площадью менее 20 квадратных метров, регионы могут ужесточать это требование, сообщается 24 апреля на сайте Кремля.
Чита.Ру вчера в 19:30
Общество
Попова выступила за продление режима самоизоляции в России
Анна Попова ранее заявила о начале популяционных исследований на антитела к коронавирусу в России.
Народные новости вчера в 17:42
Общество
Код доступа: Юлия Латынина
Напоминаю, что нас можно слушать на «Эхо Москвы», смотреть «Код доступа» можно на YouTube «Эха Москвы» и на моем собственном YouTube «Латынина ТВ», на который прошу вас не забывать подписываться.
Эхо Москвы 15:55
Кино
Райан Рейнольдс сыграет главную роль в фантастике о путешествиях во времени режиссёра Шона Леви
После выходящего на экраны в декабре боевика «Главный герой» Райан Рейнольдс намерен продолжить сотрудничество с режиссёром Шоном Леви.
Кинобизнес сегодня 02:58
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Общество
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости 16:44
Культура
Традиционная игровая выставка PC Gaming Show пройдёт 6 июня
Вашингтон, 25 апреля 2020, 09:52 — REGNUM Игровая выставка PC Gaming Show пройдёт 6 июня 2020 года.
REGNUM 02:52
Космос
Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие
24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru вчера в 12:07
Здоровье
В США расширили список симптомов коронавируса
Ранее сообщалось, что американские врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом.
НТВ вчера в 09:49
Общество
В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил разрешить россиянам старше 65 лет гулять по очереди рядом с домом и во дворе, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 15:41