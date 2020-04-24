Экономика

Live24Live24Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина

Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так. Она подчеркнула, что в этом случае наступит обесценивание валюты и настоящий «взрыв» инфляции.
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с чего всё началось

Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. "Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке.
ТАСС24 апреля в 08:51

Подробнее о событии

Набиуллина рассказала о рисках «вертолетных» денег

РБК24 апреля в 09:26

Невозможность раздать россиянам деньги просто так объяснили

Lenta.ru24 апреля в 09:19

Набиуллина раскрыла, к чему приведет тотальная раздача денег россиянам

Московский Комсомолец24 апреля в 08:52

Набиуллина предупредила о «взрыве» инфляции в случае раздачи денег населению

Коммерсантъ24 апреля в 09:14

ЦБ: раздача денег гражданам приведет к «взрыву» инфляции

Газета.Ru24 апреля в 08:53

Набиуллина считает, что раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

Комсомольская правда24 апреля в 09:14

Председатель ЦБ РФ: раздача населению денег по нулевой ставке приведет к ситуации 90-х годов

Долг.рф24 апреля в 08:32
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Здоровье

Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса в регионе

Глава Бурятии Алексей Цыденов в воскресенье, 26 апреля, заявил, что врачи городской больницы №4 Улан-Удэ спровоцировали вспышку коронавирусной инфекции в регионе.
Известия 14:13
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Политика

Песков: Путин становится вирусологом

Когда президент погружается в какую-то тему, он во многом сам становится экспертом, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва.
Вести.Ru 07:01
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Общество

Билл Гейтс спрогнозировал начало производства вакцины от COVID-19 через два года

По последним данным, в перечне кандидатных вакцин против COVID-19, сформированном ВОЗ, числится 83 препарата, среди которых 77 находятся на стадии доклинических исследований, а еще шесть проходят клинические исследования на людях.
Известия 15:26
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Происшествия

Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку

Газета.Ru 11:34
1K
Общество

В России продлён срок действия сертификатов на жилье для молодых семей

Москва, 26 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Сроки действия и подачи сертификатов на приобретение или строительство жилья для молодых семей в России продлены с семи до девяти месяцев.
REGNUM 12:18
2
Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
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Общество

Власти Италии объявили о смягчении режима карантина

Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM 16:43
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Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском 06:54
2,8K
Общество

В Нидерландах норки заразились коронавирусом

В Нидерландах на двух фермах по разведению норок у животных подтвердился коронавирус.
Вести ФМ 14:24
17
Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
650
Общество

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники

В Киево-Печерской лавре уже три недели действует карантин — его ввели 5 апреля после обнаружения первых заболевших.
РБК 08:50
712
Общество

Попова заявила о возможности избежать пика заражения коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что в России удастся избежать пика заболеваемости, если граждане «не сорвутся» во время майских праздников.
RT на русском 15:45
925
Общество

В Курской области от коронавируса умер глава Железногорской епархии

Коммерсантъ 09:01
797
Общество

Что в Тульской области будет закрыто до 30 апреля

Накануне Алексей Дюмин внёс ряд изменений в Указ губернатора Тульской области № 12 от 16 марта 2020 года, утверждающий перечень мер по предотвращению распространения коронавируса.
MySLO.ru 14:30
31
Общество

В новом КоАП штрафы останутся в действующей редакции

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) действующие размеры штрафов останутся в прежнем размере.
Известия 16:13
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Музыка

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей 24 апреля в 17:58
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Единоборства

Майк Тайсон возвращается на ринг

На ринг планирует вернуться бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон. Об этом он сам заявил в интервью The Sun.
Росбалт 24 апреля в 18:23
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Происшествия

Бывший работник Чернобыльской АЭС рассказал о еще двух авариях

Петр Шаврей участвовал и в ликвидации последствий взрыва реактора номер 4, который произошел ровно 34 года назад 26 апреля 1986 года.
Lenta.ru 12:48
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Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ вчера в 01:29
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев съехал от жены и сына

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в эфире программы «Ты не поверишь!» признался, что съехал в загородный дом от жены Натальи и сына Саввы.
Слово и Дело вчера в 08:56
6
Политика

Трамп и Макрон обсудили созыв «пятерки» СБ ООН и реформу ВОЗ

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон обсудили в воскресенье в ходе телефонного разговора созыв конференции лидеров "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) и необходимость реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
ТАСС 15:18
6
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
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Происшествия

В Якутии произошла утечка персональных данных граждан с коронавирусом

В Алданском районе Якутии произошла утечка персональных данных граждан, зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 10:54
Гаджеты

Samsung разрабатывает свой первый смартфон с выдвижной камерой

Astera 14:05
4
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
6,1K
Технологии

Nvidia проведет конференцию Get Amped на YouTube 14 мая

Технокомпания Nvidia намерена провести конференцию Get Amped 14 мая.
iReactor вчера в 22:43
4
Религия

Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию

Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru 12:59
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Политика

Губернаторы ожидают, что Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая

Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в воскресенье, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
Будущее России. Национальные проекты 10:42
5
Единоборства

Попавший в больницу отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о самочувствии

Лезги газет 15:03
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Экономика

Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики

Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости 04:05
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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