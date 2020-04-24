Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. "Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке.

с чего всё началось

Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так. Она подчеркнула, что в этом случае наступит обесценивание валюты и настоящий «взрыв» инфляции.

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