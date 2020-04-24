Экономика
Live24Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина
Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так. Она подчеркнула, что в этом случае наступит обесценивание валюты и настоящий «взрыв» инфляции.
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с чего всё началось
Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.ТАСС24 апреля в 08:51
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Председатель ЦБ РФ: раздача населению денег по нулевой ставке приведет к ситуации 90-х годов
Долг.рф24 апреля в 08:32
Набиуллина раскрыла, к чему приведет тотальная раздача денег россиянам
Московский Комсомолец24 апреля в 08:52
Набиуллина предупредила о «взрыве» инфляции в случае раздачи денег населению
Коммерсантъ24 апреля в 09:14
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Общество
Северная Корея рассказала об активности Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 20:35
Футбол
В чемпионате Германии могут обязать футболистов играть в масках
Министерство труда Германии хочет обязать игроков бундеслиги носить маски во время матчей, утверждает The Sun со ссылкой на Spiegel Sports.
Спорт-Экспресс 24 апреля в 13:25
Шоу-бизнес
Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии
Журнал Glamour лишил телеведущую Регину Тодоренко титула «Женщина года». Об этом редакция издания сообщила в Instagram.
РБК вчера в 12:25
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 24 апреля в 05:51
Общество
Объяснено нежелание россиян носить маску в общественных местах
Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова считает, что нежелание некоторых людей носить маску в общественных местах является попыткой справиться с тревогой.
Lenta.ru вчера в 22:03
Общество
Глава новосибирского МВД подал в отставку
Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск 24 апреля в 01:47
Происшествия
На западе Москвы произошел пожар в автосервисе
РИА Новости вчера в 23:33
Общество
Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции
Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru вчера в 06:33
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 24 апреля в 09:45
Технологии
Драйвер NVIDIA GeForce 445.98 исправил проблемы с HDR
Дни24 вчера в 05:34
Общество
Продлить режим самоизоляции на полмесяца предлагает Роспотребнадзор
Пока рано говорить об открытии мест массового скопления людей и отмене режима самоизоляции, уверена глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RuNews24.ru 00:29
Шоу-бизнес
Татьяна Навка бросила Александра Жулина ради Марата Башарова
Марат Башаров на съёмках шоу «Секрет на миллион» рассказал о «любовном треугольнике» с Татьяной Навкой и Александром Жулиным.
Актуальные Новости 00:34
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 24 апреля в 22:23
Музыка
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей 24 апреля в 17:58
Культура
Виртуальный концерт Трэвиса Скотта в Fortnite собрал 12 млн зрителей
Издание Metro сообщило, что онлайн-выступление Трэвиса Скотта в игре собрало у экранов более 12 миллионов зрителей.
NewInform 24 апреля в 09:24
Общество
В России проработают поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Москва, 26 апреля 2020, 08:14 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения, которые позволят пошагово снимать ограничения для предпринимателей из-за ситуации с коронавируом.
REGNUM 01:14
Общество
В МЧС рассказали о медпомощи пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС
Более 4,4 тысяч граждан России, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, в последние годы получили бесплатную комплексную медицинскую помощь, 26 апреля сообщила пресс-служба МЧС России.
ИА Красная Весна вчера в 23:35
Происшествия
Работники рудника в Алтайском крае заразились коронавирусом
Накануне губернатор Алтайского края направил в Змеиногорский район дополнительную группу медиков и партию лекарств и средств индивидуальной защиты.
Говорит Москва вчера в 04:02
Общество
На Алтае выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев COVID-19 выявили за минувшие сутки в республике Алтай: четыре – в Усть-Коксинском, два – в Онгудайском районах, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости 00:54
Общество
Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
В большинстве регионов действует режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, ввели систему пропусков.
РИА Новости вчера в 06:07
Религия
Почему Красная горка — самый причудливый русский праздник
Православные христиане отмечают сегодня Неделю апостола Фомы, или Антипасху, на Руси называемую также Красной горкой.
РИА Новости 01:00
Общество
В Башкирии ввели заявление о прерывании режима самоизоляции
Сегодня, 25 апреля, на ежедневном брифинге сообщили, что вступивший в действие указ главы РБ ввел новый документ - заявление о прерывании режима самоизоляции.
МедиаКорСеть вчера в 06:23
Общество
Вывозной рейс с россиянами прибыл на Камчатку из Таиланда
Вывозной рейс авиакомпании "Аврора" из Бангкока с россиянами на борту приземлился в аэропорту Елизово Петропавловска-Камчатского, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
ТАСС вчера в 23:13
Армия и оружие
Российские военные моряки получат новый универсальный нож
Российская газета вчера в 07:03
Происшествия
В Приамурье вернули в больницу сбежавшего амурчанина с COVID-19
В субботу утром пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирус" сбежал из инфекционной больницы в Амурской области.
Российская газета 00:49
Кино
Okko покажет россиянам «Чайку» Чехова с порядковым номером
Онлайн-кинотеатр Okko представит россиянам онлайн-премьеру спектакля «Чайка 73458» Театра на Таганке.
Lenta.ru 01:00
Общество
Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу
Известия вчера в 14:05
Политика
Путин и Трамп приняли заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Встреча в районе Торгау в 1945 году ускорила окончательный разгром вермахта и фактически ознаменовала конец Третьего рейха.
РИА Новости вчера в 11:04
Общество
В Кузбассе выявили 21 новый случай заражения коронавирусом
"За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 00:50
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26