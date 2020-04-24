Экономика

Live24Live24Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина

Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так. Она подчеркнула, что в этом случае наступит обесценивание валюты и настоящий «взрыв» инфляции.
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с чего всё началось

Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
ТАСС24 апреля в 08:51

Подробнее о событии

Набиуллина рассказала о рисках «вертолетных» денег

РБК24 апреля в 09:26

Невозможность раздать россиянам деньги просто так объяснили

Lenta.ru24 апреля в 09:19

Председатель ЦБ РФ: раздача населению денег по нулевой ставке приведет к ситуации 90-х годов

Долг.рф24 апреля в 08:32

ЦБ: раздача денег гражданам приведет к «взрыву» инфляции

Газета.Ru24 апреля в 08:53

Набиуллина раскрыла, к чему приведет тотальная раздача денег россиянам

Московский Комсомолец24 апреля в 08:52

Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

ТАСС24 апреля в 08:51

Набиуллина предупредила о «взрыве» инфляции в случае раздачи денег населению

Коммерсантъ24 апреля в 09:14
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Общество

Северная Корея рассказала об активности Ким Чен Ына

Lenta.ru вчера в 20:35
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Футбол

В чемпионате Германии могут обязать футболистов играть в масках

Министерство труда Германии хочет обязать игроков бундеслиги носить маски во время матчей, утверждает The Sun со ссылкой на Spiegel Sports.
Спорт-Экспресс 24 апреля в 13:25
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Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

Журнал Glamour лишил телеведущую Регину Тодоренко титула «Женщина года». Об этом редакция издания сообщила в Instagram.
РБК вчера в 12:25
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 24 апреля в 05:51
3,8K
Общество

Объяснено нежелание россиян носить маску в общественных местах

Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова считает, что нежелание некоторых людей носить маску в общественных местах является попыткой справиться с тревогой.
Lenta.ru вчера в 22:03
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Общество

Глава новосибирского МВД подал в отставку

Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск 24 апреля в 01:47
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Происшествия

На западе Москвы произошел пожар в автосервисе

РИА Новости вчера в 23:33
Общество

Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции

Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru вчера в 06:33
3K
Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 24 апреля в 09:45
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Технологии

Драйвер NVIDIA GeForce 445.98 исправил проблемы с HDR

Дни24 вчера в 05:34
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Общество

Продлить режим самоизоляции на полмесяца предлагает Роспотребнадзор

Пока рано говорить об открытии мест массового скопления людей и отмене режима самоизоляции, уверена глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RuNews24.ru 00:29
4,2K
Шоу-бизнес

Татьяна Навка бросила Александра Жулина ради Марата Башарова

Марат Башаров на съёмках шоу «Секрет на миллион» рассказал о «любовном треугольнике» с Татьяной Навкой и Александром Жулиным.
Актуальные Новости 00:34
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 24 апреля в 22:23
1,3K
Музыка

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей 24 апреля в 17:58
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Культура

Виртуальный концерт Трэвиса Скотта в Fortnite собрал 12 млн зрителей

Издание Metro сообщило, что онлайн-выступление Трэвиса Скотта в игре собрало у экранов более 12 миллионов зрителей.
NewInform 24 апреля в 09:24
8
Общество

В России проработают поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Москва, 26 апреля 2020, 08:14 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения, которые позволят пошагово снимать ограничения для предпринимателей из-за ситуации с коронавируом.
REGNUM 01:14
1,5K
Общество

В МЧС рассказали о медпомощи пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС

Более 4,4 тысяч граждан России, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, в последние годы получили бесплатную комплексную медицинскую помощь, 26 апреля сообщила пресс-служба МЧС России.
ИА Красная Весна вчера в 23:35
1
Происшествия

Работники рудника в Алтайском крае заразились коронавирусом

Накануне губернатор Алтайского края направил в Змеиногорский район дополнительную группу медиков и партию лекарств и средств индивидуальной защиты.
Говорит Москва вчера в 04:02
12
Общество

На Алтае выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев COVID-19 выявили за минувшие сутки в республике Алтай: четыре – в Усть-Коксинском, два – в Онгудайском районах, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости 00:54
12
Общество

Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии

В большинстве регионов действует режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, ввели систему пропусков.
РИА Новости вчера в 06:07
19
Религия

Почему Красная горка — самый причудливый русский праздник

Православные христиане отмечают сегодня Неделю апостола Фомы, или Антипасху, на Руси называемую также Красной горкой.
РИА Новости 01:00
1
Общество

В Башкирии ввели заявление о прерывании режима самоизоляции

Сегодня, 25 апреля, на ежедневном брифинге сообщили, что вступивший в действие указ главы РБ ввел новый документ - заявление о прерывании режима самоизоляции.
МедиаКорСеть вчера в 06:23
131
Общество

Вывозной рейс с россиянами прибыл на Камчатку из Таиланда

Вывозной рейс авиакомпании "Аврора" из Бангкока с россиянами на борту приземлился в аэропорту Елизово Петропавловска-Камчатского, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
ТАСС вчера в 23:13
7
Армия и оружие

Российские военные моряки получат новый универсальный нож

Российская газета вчера в 07:03
13
Происшествия

В Приамурье вернули в больницу сбежавшего амурчанина с COVID-19

В субботу утром пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирус" сбежал из инфекционной больницы в Амурской области.
Российская газета 00:49
2
Кино

Okko покажет россиянам «Чайку» Чехова с порядковым номером

Онлайн-кинотеатр Okko представит россиянам онлайн-премьеру спектакля «Чайка 73458» Театра на Таганке.
Lenta.ru 01:00
Общество

Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу

Известия вчера в 14:05
470
Политика

Путин и Трамп приняли заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Встреча в районе Торгау в 1945 году ускорила окончательный разгром вермахта и фактически ознаменовала конец Третьего рейха.
РИА Новости вчера в 11:04
670
Общество

В Кузбассе выявили 21 новый случай заражения коронавирусом

"За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 00:50
Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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