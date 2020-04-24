Экономика
Live24Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина
Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так. Она подчеркнула, что в этом случае наступит обесценивание валюты и настоящий «взрыв» инфляции.
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с чего всё началось
Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.ТАССвчера в 08:51
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Набиуллина предупредила о «взрыве» инфляции в случае раздачи денег населению
Коммерсантъвчера в 09:14
Набиуллина раскрыла, к чему приведет тотальная раздача денег россиянам
Московский Комсомолецвчера в 08:52
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Экономика
Названа средняя зарплата в Москве на начало 2020 года
Средняя зарплата в столице в январе 2020 года составила 88,9 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на майские праздники
На майские праздники в столице ожидается сухая и солнечная погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во время онлайн-конференции в "Московском комсомольце".
РИА Новости 02:12
Гаджеты
Стало известно, какие смартфоны Xiaomi и Redmi первыми получат MIUI 12
Среди Redmi первыми MIUI 12 получат владельцы смартфонов линейки Redmi K30, Redmi K20, Redmi Note 8, Redmi Note 7, а также Redmi 8 и Redmi 7. Скорее всего это не полный список, и он в дальнейшем должен быть расширен.
Astera 23 апреля в 15:29
Шоу-бизнес
Певицу Буланову выписали из больницы
Концертный директор певицы Татьяны Булановой в Санкт-Петербурге Лариса Рассказова сообщила о состоянии здоровья артистки.
News.ru вчера в 12:01
Общество
Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа
Система выдачи пропусков в регионах предусматривает разрешение выходить из дома на 24 часа.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:38
Общество
В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости вчера в 14:29
Происшествия
В больнице РЖД в Перми локализовали очаг заражения коронавирусом
Очаг заражения COVID-19 выявлен и локализован в больнице "РЖД-Медицина" Свердловской железной дороги в Перми, с начала недели там, предварительно, заразились 48 человек, у семи сотрудников и 26 бывших пациентов коронавирус подтвержден, указано в официальном Telegram-канале властей, посвященном борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:15
Общество
Онищенко рассказал о влиянии солнечного света на коронавирус
Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал высказывание американского лидера Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
Невские Новости вчера в 18:51
Хоккей
Овечкин и Гретцки провели благотворительный онлайн-поединок
Российская газета 23 апреля в 01:32
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Единоборства
Волк Хан обратился к Олегу Тактарову
FightTime.ru 23 апреля в 17:11
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
Происшествия
У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус
Более чем у 50 работников Корбалихинского рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус. Об этом сообщается на сайте региона 25 апреля.
Известия 01:43
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ вчера в 06:31
Общество
В Минобрнауки рассказали, когда начнется новый учебный год в вузах
Новый учебный год для студентов, которые получают высшее образование, начнется по плану.
Янаульские зори 23 апреля в 02:23
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Вести.Ru вчера в 06:58
Политика
Минобороны опубликовало архивные документы о встрече на Эльбе
Минобороны опубликовало архивные фотографии советских полководцев во время встречи с союзниками на Эльбе 25 апреля 1945 года.
Коммерсантъ 02:29
Общество
Прибывших из Гоа в Екатеринбург россиян доставили в обсервацию
Сегодня ночью в Екатеринбурге приземлился самолёт с россиянами из Гоа, сообщает ТАСС.
Вечерние Ведомости 00:56
Общество
Петербургские школьники смогут закончить учебный год досрочно
Поребрик.Медиа вчера в 23:25
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Гаджеты
Huawei назвала 22 фирменных смартфона, которые обновятся до EMUI 10.1
Актуальные Новости вчера в 13:50
Общество
Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса
Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 12:08
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева стала курьером, чтобы прокормить семью
65-летняя супруга шоумена Гогена Солнцева устроилась на работу курьером, чтобы пополнить семейный бюджет.
ФАН 00:27
Общество
На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 07:27
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
Музыка
Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»
Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н вчера в 09:56
Армия и оружие
Эксперт оценил «умные» прицелы, которые создают в США
Известный эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер заявил, что разрабатываемые в США «умные» прицелы значительно повысят эффективность оружия.
News.ru вчера в 17:28
Шоу-бизнес
Азилия Бэнкс назвала русскую кухню «варварской едой»
WomanHit.ru 22 апреля в 11:19