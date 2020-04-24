Экономика

Live24Live24Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина

Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так. Она подчеркнула, что в этом случае наступит обесценивание валюты и настоящий «взрыв» инфляции.
Читать в источнике
Комментировать1,6K
с чего всё началось

Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
ТАССвчера в 08:51

Подробнее о событии

Набиуллина рассказала о рисках «вертолетных» денег

РБКвчера в 09:26

Председатель ЦБ РФ: раздача населению денег по нулевой ставке приведет к ситуации 90-х годов

Долг.рфвчера в 08:32

Набиуллина предупредила о «взрыве» инфляции в случае раздачи денег населению

Коммерсантъвчера в 09:14

ЦБ: раздача денег гражданам приведет к «взрыву» инфляции

Газета.Ruвчера в 08:53

Набиуллина раскрыла, к чему приведет тотальная раздача денег россиянам

Московский Комсомолецвчера в 08:52

Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

ТАССвчера в 08:51

Невозможность раздать россиянам деньги просто так объяснили

Lenta.ruвчера в 09:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 02:36, Ашберн
Экономика

Названа средняя зарплата в Москве на начало 2020 года

Средняя зарплата в столице в январе 2020 года составила 88,9 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
302
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на майские праздники

На майские праздники в столице ожидается сухая и солнечная погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во время онлайн-конференции в "Московском комсомольце".
РИА Новости 02:12
2
Гаджеты

Стало известно, какие смартфоны Xiaomi и Redmi первыми получат MIUI 12

Среди Redmi первыми MIUI 12 получат владельцы смартфонов линейки Redmi K30, Redmi K20, Redmi Note 8, Redmi Note 7, а также Redmi 8 и Redmi 7. Скорее всего это не полный список, и он в дальнейшем должен быть расширен.
Astera 23 апреля в 15:29
1
Шоу-бизнес

Певицу Буланову выписали из больницы

Концертный директор певицы Татьяны Булановой в Санкт-Петербурге Лариса Рассказова сообщила о состоянии здоровья артистки.
News.ru вчера в 12:01
7
Общество

Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа

Система выдачи пропусков в регионах предусматривает разрешение выходить из дома на 24 часа.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:38
1,8K
Общество

В Москве умер 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости вчера в 14:29
39
Происшествия

В больнице РЖД в Перми локализовали очаг заражения коронавирусом

Очаг заражения COVID-19 выявлен и локализован в больнице "РЖД-Медицина" Свердловской железной дороги в Перми, с начала недели там, предварительно, заразились 48 человек, у семи сотрудников и 26 бывших пациентов коронавирус подтвержден, указано в официальном Telegram-канале властей, посвященном борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:15
42
Общество

Онищенко рассказал о влиянии солнечного света на коронавирус

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал высказывание американского лидера Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
Невские Новости вчера в 18:51
58
Хоккей

Овечкин и Гретцки провели благотворительный онлайн-поединок

Российская газета 23 апреля в 01:32
3
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
440
Единоборства

Волк Хан обратился к Олегу Тактарову

FightTime.ru 23 апреля в 17:11
Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
22
Происшествия

У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус

Более чем у 50 работников Корбалихинского рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус. Об этом сообщается на сайте региона 25 апреля.
Известия 01:43
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ вчера в 06:31
1,3K
Общество

В Минобрнауки рассказали, когда начнется новый учебный год в вузах

Новый учебный год для студентов, которые получают высшее образование, начнется по плану.
Янаульские зори 23 апреля в 02:23
128
Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09
191
Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Вести.Ru вчера в 06:58
962
Политика

Минобороны опубликовало архивные документы о встрече на Эльбе

Минобороны опубликовало архивные фотографии советских полководцев во время встречи с союзниками на Эльбе 25 апреля 1945 года.
Коммерсантъ 02:29
4
Общество

Прибывших из Гоа в Екатеринбург россиян доставили в обсервацию

Сегодня ночью в Екатеринбурге приземлился самолёт с россиянами из Гоа, сообщает ТАСС.
Вечерние Ведомости 00:56
22
Общество

Петербургские школьники смогут закончить учебный год досрочно

Поребрик.Медиа вчера в 23:25
111
Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
1,7K
Гаджеты

Huawei назвала 22 фирменных смартфона, которые обновятся до EMUI 10.1

Актуальные Новости вчера в 13:50
2
Общество

Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса

Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 12:08
1,5K
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева стала курьером, чтобы прокормить семью

65-летняя супруга шоумена Гогена Солнцева устроилась на работу курьером, чтобы пополнить семейный бюджет.
ФАН 00:27
Общество

На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 07:27
104
Происшествия

В Екатеринбурге после ДТП загорелись пассажирский автобус и легковушка

РБК 01:02
1
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
549
Музыка

Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»

Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н вчера в 09:56
151
Армия и оружие

Эксперт оценил «умные» прицелы, которые создают в США

Известный эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер заявил, что разрабатываемые в США «умные» прицелы значительно повысят эффективность оружия.
News.ru вчера в 17:28
Шоу-бизнес

Азилия Бэнкс назвала русскую кухню «варварской едой»

WomanHit.ru 22 апреля в 11:19
315
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное