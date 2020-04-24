Экономика

Live24Live24Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина

Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так. Она подчеркнула, что в этом случае наступит обесценивание валюты и настоящий «взрыв» инфляции.
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с чего всё началось

Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. "Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке.
ТАСС24 апреля в 08:51

Подробнее о событии

Набиуллина рассказала о рисках «вертолетных» денег

РБК24 апреля в 09:26

Набиуллина рассказала о рисках раздачи денег населению за счет эмиссии

Ведомости24 апреля в 09:21

Набиуллина считает, что раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

Комсомольская правда24 апреля в 09:14

Невозможность раздать россиянам деньги просто так объяснили

Lenta.ru24 апреля в 09:19

Набиуллина предупредила о «взрыве» инфляции в случае раздачи денег населению

Коммерсантъ24 апреля в 09:14

ЦБ: раздача денег гражданам приведет к «взрыву» инфляции

Газета.Ru24 апреля в 08:53

Председатель ЦБ РФ: раздача населению денег по нулевой ставке приведет к ситуации 90-х годов

Долг.рф24 апреля в 08:32
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Политика

Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе

По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации.
Газета.Ru 07:03
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Происшествия

Врач-нейрохирург скончался в Петербурге с диагнозом COVID-19

Санкт-Петербург, 26 апреля 2020, 13:46 — REGNUM Врач-нейрохирург высшей категории, заведующим отделением нейрохирургии №2 в Александровской больнице Санкт-Петербурга Алексей Филиппов, заболевший COVID-19, скончался в Клинической инфекционной больнице им. Боткина.
REGNUM 06:46
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Общество

В Татарстане выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом

По данным на 26 апреля, в Татарстане зарегистрирован 71 новый случай коронавирусной инфекции.
ProKazan.ru 05:44
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Общество

Попова заявила о сокращении темпов прироста коронавируса в России

Темпы прироста заболевших коронавирусом в России снизились до 10% в сутки, очевидно, что режим ограничительных мер сыграл максимально положительную роль, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 07:33
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Общество

Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием

Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
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Происшествия

В Самарской области умер еще один пациент с коронавирусом

В настоящее время под наблюдением медиков остаются 630 человек. За сутки лаборатории губернии провели 2236 исследований на коронавирус.
Волга Ньюс 05:39
Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
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Общество

В Тульской области число зараженных коронавирусом перевалило за 500

Заражение коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки подтверждено еще у 4 человек Тульской области, 24 апреля сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 24 апреля в 12:53
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
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Экономика

Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики

Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости 04:05
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Общество

Около 150 российских моряков вернулись из испанского Лас-Пальмаса

Около 150 российских моряков вернулись домой из испанского Лас-Пальмаса.
РЕН ТВ 04:27
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Здоровье

Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:57
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Общество

Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции

Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 24 апреля в 15:05
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Политика

Тайсаев прокомментировал новости о болезни и смерти Кима

Не стоит торопиться с выводами о состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — об этом предупреждает координатор группы по взаимодействию Госдумы РФ и парламента КНДР Казбек Тайсаев.
Вести.Ru 05:09
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Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru вчера в 01:34
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Религия

Экс-духовник Поклонской предал анафеме всех, кто верит в пандемию

Экс-духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской схиигумен Сергий предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
URA.Ru 02:57
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Экономика

Белоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

«При массовом прекращении оплаты коммунальных услуг, уже начиная co второго квартала 2020 года, пострадают энергосбытовые компании — гарантирующие поставщики электроэнергии, теплоснабжающие организации всех типов, управляющие компании жилищного сектора», — говорится в документе.
РБК 04:47
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Общество

Режим самоизоляции в Омске продлят до 12 мая — телеграм

Торговые центры, пишет автор телеграм-канала, откроют не раньше 12 мая.
Город55.ру 04:54
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Религия

Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху

РИА Новости 02:34
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Политика

США хотят потеснить Россию и Китай с рынка ядерного топлива

Министерство энергетики США предлагает ограничить импорт ядерного топлива из России и Китая.
Вести.Ru вчера в 17:58
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Общество

В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках

В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса.
РБК 07:23
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Армия и оружие

Sohu рассказало, чем для Украины обернется военный удар по России

Попытка развязать войну с Россией обернется для Украины фиаско. Такое мнение высказали эксперты китайского издания Sohu.
ПолитРоссия вчера в 15:17
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Общество

Осипов: нам удалось надолго задержать появление коронавируса

Отрадно, что большинство земляков добросовестно выполняют меры по карантину и изоляции, распространение шло в ограниченном круге близких, — сообщил Александр Осипов.
Забайкальский рабочий 06:36
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Общество

Сотрудники чеченского МЧС побрились налысо вслед за Кадыровым

РБК 05:35
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Происшествия

В Подмосковье полиция пресекла «антивирусную» вечеринку

В Московской области полиция пресекла массовое нарушение режима самоизоляции - вечеринку во дворе жилого дома.
Российская газета 06:05
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Здоровье

От лекарства против коронавируса умерли четыре человека во Франции

Во Франции возросло количество неблагоприятных последствий из-за применения лекарственных препаратов против коронавируса.
Что происходит 05:57
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Общество

Вспышку коронавируса на американском авианосце назвали аномальной

Эпидемия коронавируса на авианосце ВМС США «Теодор Рузвельт» оказалась странной по статистике.
ToDay News Ufa вчера в 09:07
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Авто

Из России ушел самый дешевый автомобиль в мире

Из России ушел самый дешевый в мире автомобиль: квадрицикл Bajaj Qute из ассортимента компании "Ист Вест Моторс".
МонаВиста 07:35
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Футбол

Украинец Лунин станет вторым вратарем в «Реале» вместо Ареола

Украинский вратарь Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за «Овьедо», вернется в «Реал» и станет сменщиком Тибо Куртуа.
Sport24.ru 06:49
Здоровье

Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России

Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
Вести.Ru вчера в 07:13
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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