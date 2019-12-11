Экономика
ИзвестияНеисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей. Об этом 11 декабря сообщает ТАСС.
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Политика
Журналиста «Известий» пустили в Киев после приглашения Зеленского
Обозревателя МИЦ «Известия» Алексея Лазуренко беспрепятственно пропустили в Киев после приглашения президента Украины Владимира Зеленского.
Технологии
«Tele2» принимает старые телефоны на утилизацию
Представители «Tele2» подчеркнули, что мобильные телефоны россияне меняют чаще другой техники.
Гаджеты
Официально представлен смартфон Xiaomi Redmi K30
Китайская компания Xiaomi официально представила смартфон модели Redmi K30.
Хоккей
Кетов назначен капитаном сборной России на Кубке Первого канала
Форвард санкт-петербургского СКА Евгений Кетов назначен капитаном сборной России по хоккею на втором этапе Евротура Кубке Первого канала, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.
Кино
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Экономика
Производитель Milka и Alpen Gold отказался достраивать завод в Сибири
Производитель кондитерских изделий «Мон’дэлис Русь» (входит в американскую группу Mondelez International) решил не достраивать завод под Новосибирском, рассказал «Коммерсанту» представитель компании.
Общество
Прощание с Лужковым пройдет в Москве
Политика
Власти Израиля назначили новые парламентские выборы на 2 марта
Израильский кнессет одобрил законопроект о проведении в стране парламентских выборов в стране 2 марта, они станут третьими по счёту менее чем за год.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
О возможном раке кожи заявил президент Бразилии
О возможном заболевании раком заявил 11 декабря журналистам президент Бразилии Жаир Болсонару.
Происшествия
В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28
В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Экономика
Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества
Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Общество
«Известия»: более четверти россиян опасаются увольнения
Более четверти россиян (26%) опасаются потерять работу, наиболее сильный страх увольнения испытывают занятые в отраслях безопасности, управления персоналом, работники транспортной сферы, банковские служащие и продавцы.
Футбол
Моуринью: «Матч с „Баварией“ был важным для меня»
Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвёл итоги матча с мюнхенской «Баварией».
Футбол
Андрей Аршавин предложил отказаться от системы «осень-весна»
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна».
Политика
Небензя призвал КНДР воздержаться от новых ракетных пусков
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал КНДР воздержаться от проведения испытаний ракет по истечении ультиматума, выдвинутого Соединенным Штатам.
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
Экономика
Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
Политика
Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса
Верховная рада Украины предлагает до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса, говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.
Общество
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске
Глава МЧС генерал-полковник Евгений Зиничев рассказал, что президент России Владимир Путин воспринял с облегчением новость о спасении Вани Фокина из-под завалов в Магнитогорске.
Спорт
Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу
Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландии.
Происшествия
Жена пропавшего с детьми уфимца нашла записку от него, сообщили СМИ
Супруга пропавшего вместе с двумя сыновьями жителя Уфы Артема Мазова Эльмира нашла написанную им прощальную записку, сообщает портал UFA1 со ссылкой на источник.
Транспорт