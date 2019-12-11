Экономика
ИзвестияНеисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей. Об этом 11 декабря сообщает ТАСС.
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Общество
Подозреваемый в убийстве Шеремета не признает свою причастность к делу
Сержант украинских сил спецопераций Андрей Антоненко, который находится в числе подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, не признает свою причастность к делу.
Политика
США достигли договоренностей об условиях торговой сделки с Китаем
США достигли договоренностей об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Общество
Полиция заявила о поиске «сакральной жертвы» фигурантами дела Шеремета
Подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета готовили новую провокацию с целью дестабилизации ситуации на Украине и искали для этого «сакральную жертву», заявил на брифинге зампредседателя нацполиции Евгений Коваль, передает ТСН.
Политика
Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
Политика
В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»
Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.
Технологии
Назван самый популярный смартфон среди пользователей PornHub
PornHub, один из крупнейших в мире сайтов со "взрослым" видео, назвал самый популярный смартфон среди своих посетителей.
Происшествия
На российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
На российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», который находится на ремонте в Мурманске, произошел пожар.
Происшествия
Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Футбол
«Краснодар» проиграл в Мадриде «Хетафе» и выбыл из Лиги Европы
В Мадриде прошел матч шестого тура Лиги Европы в группе С между местным "Хетафе" и "Краснодаром".
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост
Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
Политика
В ГД предложили наказывать участников курсов НПО-иноагентов за рубежом
Депутаты Госдумы намерены подготовить законопроект, предусматривающий административную ответственность за обучение на зарубежных курсах некоммерческих организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
Общество
13 декабря в Туле водку выпьешь зря
Не рекомендуется завтра выпивать водку, сплетничать и сквернословить.
Армия и оружие
В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей
Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Кино
Вышел финальный трейлер сериала «Ведьмак»
Netflix выпустил финальный трейлер сериала «Ведьмак». Шоу появится на стриминговом сервисе уже 20 декабря.
Экономика
Госдума подняла МРОТ на 850 рублей
С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
Политика
Парламент Казахстана одобрил вывод земли на Байконуре из аренды России
Верхняя палата парламента Казахстана ратифицировала протокол о внесении изменений в договор аренды комплекса «Байконур» между Россией и республикой от 10 декабря 1994 года.
Хоккей
Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
Происшествия
Россиянину могут дать срок за истязание соседей конским ржанием
Полиция завела уголовное дело по статье 117 УК России ("Истязание двух и более лиц") против 46-летнего жителя Нижнего Новгорода.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
Американский сенат принял резолюцию о признании геноцида армян
Вопрос о признании геноцида армян является камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
Путин попросил внести предложения по увековечению памяти Лужкова
Экономика
Экс-министр экономики Украины заявил о риске дефолта в стране
В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна стоит на пороге экономического прорыва.
Политика
МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной
Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
Общество
Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа
Сальма Хайек опубликовала совместный снимок с Анджелиной Джоли и пакистанским актёром Кумэйлом Нанджиани.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк прокомментировали информацию о параличе актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Здоровье
Врачи назвали самый опасный для сердца алкогольный напиток
Следствием является аритмия, тахикардия и даже смертельный исход.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Авто
Представлен новый Mercedes-Benz GLA
Новое поколение Mercedes-Benz GLA уже представлено публике.
Политика
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год
Верховная рада Украины на внеочередном заседании в четверг продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года, такое решение в четверг поддержали 320 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.