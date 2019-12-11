Экономика

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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей. Об этом 11 декабря сообщает ТАСС.
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Кудрин сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит 1 трлн рублей.
ТАССвчера в 14:14

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На 2019 год неисполнение расходов бюджета составит около триллиона рублей

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Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Известиявчера в 14:31

Кудрин сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей

ТАССвчера в 14:14
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан оценил выступление команды в матче завершающего шестого тура группового отбора Лиги чемпионов, передает Goal.com.
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РБК 00:34
Происшествия

В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани

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Как выглядит стелс-корабль ВМС Швеции на экране радара

В сети появился снимок экрана бортового радара одного из кораблей Швеции, находившегося на момент съёмки в примерно в 250-300 м от корвета типа «Висбю» (Visby).
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В Бурятии двухлетнего ребенка насмерть придавило телевизором

Ребенок нечаянно задел стол, на котором стоял тяжелый кинескопный телевизор. Последний упал на голову мальчика.
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Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

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Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

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При использовании бесплатных общественных Wi-Fi-сетей злоумышленники похищают пароли от аккаунтов и даже данные о платежах россиян, говорится в исследовании антивирусной компании ESET.
Газета.Ru вчера в 23:44
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Умер издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

На 30-м году жизни умер издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай. Об этом сообщается на странице издания в фейсбуке.
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Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" сообщил, что в Москве зимой будет несколько периодов с температурой ниже - 25 ° С. При этом он уточнил, что в какие конкретно дни ждать волны холода заблаговременно невозможно.
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Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16

Общее число жертв трагедии выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
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Экономика

Пензенскую область поощрят деньгами за хорошую работу власти

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Футбол

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Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
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СПЧ передал Путину предложения об изъятии родителей из семьи

Изъятие ребенка из семьи сделать крайней мерой, применяемой, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».
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Определен актерский состав ремейка фильма «Один дома»

Стало известно, кто снимется в ремейке фильма Криса Коламбуса «Один дома».
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Общество

Россияне потратят в этом году меньше денег на праздничный стол

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Главный врач германской клиники назвал причину смерти Лужкова

У скончавшегося бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова случился инфаркт.
Парламентская газета вчера в 12:19
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