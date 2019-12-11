Экономика
ИзвестияНеисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей. Об этом 11 декабря сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить358
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 06:15, Ашберн
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
Происшествия
ВМФ сообщил о пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» военных
При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Североморске пострадали двое военных, пытавшихся потушить огонь.
Политика
Украина поблагодарила США за санкции против «Северного потока-2»
Решение США ввести санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» помогут укрепить энергетическую безопасность Европы, уверены в Киеве.
Политика
МИД ФРГ считает высылку своих дипломатов из РФ безосновательной
МИД ФРГ посчитал высылку своих дипломатов из России "неправильным сигналом", об этом информирует "Интерфакс".
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Гаджеты
Xiaomi выпустила новый гаджет для умного дома
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Московский «Локомотив» проиграл на выезде испанскому «Атлетико» в матче заключительного, шестого, тура группового этапа Лиги чемпионов.
Кино
Объявили актерский состав перезапуска фильма «Один дома»
Объявлено, что Йетс, известный благодаря роли в картине «Кролик Джоджо», будет играть не Кевина Маккалистера из первой и второй частей фильма, а абсолютно нового персонажа.
Наука
Монреальский протокол замедлил приближение глобального потепления
Происшествия
В Бурятии двухлетнего ребенка насмерть придавило телевизором
Стол перевернулся, и телевизор упал прямо на голову ребенку, пишет сайт kp.ru.
Игры
Capcom анонсировала ремейк Resident Evil 3
Capcom в рамках нового выпуска State of Play представила ремейк Resident Evil 3. Разработчики показали дебютный трейлер с геймплейными кадрами.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Происшествия
Фанат «Зенита» получил три года условно за удар росгвардейца
"Суд назначил Воеводину наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Здоровье
Подросток госпитализирован с отравлением жевательным табаком на Кубани
В Горячем Ключе подростка госпитализировали с отравлением жевательным табаком.
Авто
Skoda показала в России новый Skoda Rapid
Сегодня концерн Skoda решил приятно удивить не только презентацией кроссовера Karoq, но и неожиданным дебютом нового Skoda Rapid для российского рынка.
Происшествия
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Политика
Глава ДНР выдвинул ультиматум Киеву
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин выдвинул ультиматум украинскому правительству.
Общество
Российские компании подписали кодекс этики использования данных
Российские банки, телеком-операторы и крупнейшие интернет-компании на неделе российского интернета (форум, посвященный развитию технологий, интернет-индустрии и телекоммуникаций в России) договорились о принципах работы с данными.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Политика
Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
Общество
Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, позволяющий вернуть места для курения в аэропорты, передает РИА "Новости".
Хоккей
Кубок Первого канала. Россия против Швеции, Чехия сыграет с Финляндией
Сегодня стартует Кубок Первого канала. Россия в первом матче сыграет со Швецией, Чехия – с Финляндией.
Происшествия
Названы имена погибших при крушении вертолета Ми-28 на Кубани
В результате крушения боевого вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко.
Политика
В Великобритании начались досрочные выборы в парламент
Досрочные выборы в Палату общин британского парламента начались в четверг в Соединенном Королевстве.
Происшествия