Экономика

ИзвестияИзвестияНеисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей. Об этом 11 декабря сообщает ТАСС.
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Неисполнение расходов бюджета составит в этом году около триллиона рублей, — утверждает Алексей Кудрин

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