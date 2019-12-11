Экономика
Российская газетаПутин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
Президент обсудил с главой Счетной палаты мониторинг исполнения нацпроектов. В целом по федеральному бюджету прогноз неисполнения всех мероприятий - на 1 трлн рублей. Нужно снижать бюрократию, упрощать процедуры при прохождении госресурсов, считает Алексей Кудрин.
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Происшествия
На СФ рассказали о пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове»
Десяти военнослужащим после пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" оказана медпомощь, их здоровью ничто не угрожает, говорится в сообщении Северного флота.
Происшествия
СК начал проверку после смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Журналист газеты "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов скончался на 43-м году жизни.
Политика
Путин принял отставку иркутского губернатора
Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Политика
Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
Гаттузо отклонил 18 предложений, прежде чем возглавил «Наполи»
Источник со ссылкой на La Repubblica сообщает, что новый главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо отклонил 18 предложений от других команд, прежде чем возглавил неаполитанский клуб.
Космос
В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов
Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
Футбол
Зидан: «Если „Реал“ встретится с „Ливерпулем“, то уничтожит их»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Брюгге» (3:1) в гостевом поединке шестого тура группового раунда Лиги чемпионов высказался о предстоящей жеребьевке 1/8 финала.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.
Политика
Зеленский перечислил пять составляющих формулы будущего для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти составляющих формулы будущего для страны. Об этом сообщает журнал "Новое время".
Политика
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год
Верховная рада Украины на внеочередном заседании в четверг продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года, такое решение в четверг поддержали 320 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Общество
Подводная лодка ТОФ утонула в Приморье
Подлодка, которая была отправлена на утилизацию, частично утонула во время буксировки в Приморье, сообщает DEITA.
Кино
Премьеры «Матрицы 4» и «Джона Уика 4» с Киану состоятся в один день
Финансы
Индекс РТС поднялся выше 1500 пунктов впервые с октября 2013 года
Долларовый индекс РТС поднялся в четверг выше психологической отметки в 1500 пунктов впервые с октября 2013 года на фоне значительного укрепления рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк лечат массажем из-за угрозы тромбоза
В медцентре актрису лечат массажем, чтобы мышцы не атрофировались и не образовывались тромбы.
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ
Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Армия и оружие
Пентагон приостановил подготовку всех саудовских курсантов
Военное ведомство США приняло решение о приостановке оперативной подготовки всех учащихся из Саудовской Аравии после инцидента на авиабазе ВМС США во Флориде, когда жертвами саудовского стрелка стали три человека, сообщило 10 декабря агентство Reuters.
Культура
Зеленский и Заворотнюк стали самыми популярными персонами в Украине
Корпорация Google опубликовала перечень самых частых запросов украинских пользователей, согласно которому самыми знаменитыми персонами стали президент Владимир Зеленский и актриса Анастасия Заворотнюк.
Здоровье
Тест со стулом позволит выявить рак легких
Ученые назвали простой способ, который позволит выявить заболевание на ранней стадии. Для этого теста понадобится обычный стул.
Армия и оружие
Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России
Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Авто
Kia придумала новый фирменный логотип
Компания Kia зарегистрировала в патентном ведомстве Южной Кореи (KIPRIS) новый фирменный логотип, который со временем может заменить нынешнюю эмблему автопроизводителя.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Общество
Генпрокуратура может вернуть штрафы за превышение «средней скорости»
Депутаты Госдумы от ЛДПР могут обратиться в Генпрокуратуру с просьбой возвратить деньги со штрафов, выписанных с камер, фиксирующих превышение «средней скорости».
Шоу-бизнес
Анастасии Волочковой грозит облысение
По словам эксперта Анастасии Сивацкой, балерине грозит облысение.
Шоу-бизнес
Дима Билан рассказал о романе с Яной Рудковской
Певец Дима Билан признался о том, что у него был мимолетный роман с продюсером Яной Рудковской.
Происшествия
Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской
Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
Кино
Определен актерский состав ремейка фильма «Один дома»
Стало известно, кто снимется в ремейке фильма Криса Коламбуса «Один дома».
Политика
Словакия готовится к прекращению транзита газа через Украину
Словакия готовится к возможному кризису поставок газа при прекращении транзита российского топлива через территорию Украины, заявил министр экономики страны Петер Жига.